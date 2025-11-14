Entre Ríos, los barrios de Paraná y la Fiesta de Disfraces: jóvenes sorprendieron con dos parodias

REDACCIÓN ELONCE
Dos jóvenes sorprendieron con dos parodias: una que hace alusión a las distintas localidades de la provincia, como así también los barrios de Paraná, y otra sobre la Fiesta de Disfraces, que este año no se hará en la capital entrerriana, sino en la ciudad de San Nicolás.
Josefina Irondo y Lucio Sánchez crearon un divertido video con su versión del famoso hit “California Girls”, transformado en “Entre Ríos Girls”. En diálogo con Elonce, compartieron los detalles de su creación, las repercusiones y lo que se viene en su camino artístico.
"Era sobre la Fiesta de Disfraces, que ya no está en Paraná y se fue a San Nicolás", contó Josefina, quien destaca la nostalgia que les provocó esta situación. "Nosotras, que somos Entre Ríos Girls, quedamos atrapadas en Paraná, ¿no? No llegamos a la Fiesta de Disfraces", añadió Lucio.
Ambos coinciden en que su pasión por disfrazarse y caracterizarse los llevó a crear este video, sin ninguna producción de fondo, pero con mucho entusiasmo. "Lo hacemos nosotros, no tenemos ninguna producción”, indicaron y explicaron que fueron ellos mismos quienes se encargaron de componer las letras y adaptarlas a su estilo.
"Teníamos como base la canción original, y después nosotros vamos diciendo, 'A ver cómo lo transformamos a esto y lo hacemos propio'", remarcó Josefina.
Lucio reveló que la idea surgió a partir de un karaoke escolar: "La primera canción fue porque habíamos cantado la canción en un karaoke para la semana del estudiante en nuestra escuela. Dijimos, 'Vamos a hacer Entre Ríos Girls en vez de California Girls'". La segunda parte del proyecto, de la que también hay un video, nació simplemente de las ganas de seguir creando y mantener el tema de los disfraces”.
A pesar de que no se trataba de una producción profesional, el video rápidamente circuló por las redes sociales y recibieron buenos comentarios. "Todos dicen que extrañan la fiesta de disfraces", aseguró Josefina, explicando que la mayoría de los comentarios fueron nostálgicos.
Respecto a su futuro académico y artístico, los jóvenes tienen caminos diferentes. Josefina, que terminó el año pasado la escuela, estudia Ciencias Políticas. Por su parte, Lucio sigue cursando el último año de la secundaria, pero no descarta seguir explorando su lado artístico. "Siempre me gustó cantar, pintar... no soy el mejor, pero siempre me esfuerzo", dijo.
Ambos coinciden en que lo que realmente buscan es disfrutar del proceso creativo, sin presiones de fama o éxito. "No buscamos el estrellato. Si viene, le abrimos las puertas, pero no es algo que tengamos planeado", afirmó Lucio.
En cuanto a la producción del video, optaron por utilizar recursos sencillos y un ambiente cercano. "El video lo creamos en una casa, pero una de las escenas sí es en el predio de la Fiesta de Disfraces", explicó Josefina.
El apoyo de las familias también fue clave en el proceso. "Si grabamos en exteriores, nos graban o nos llevan", dijo Josefina, mientras Lucio recuerda una grabación en particular en la que su papá manejó mientras la mamá grababa bajo la lluvia. "Mi mamá se bajó del auto mientras llovía y grabábamos todo. Así que bueno, de filmmakers se lo llevaron", bromea entre risas.
Los videos pueden encontrarse en las redes sociales de las jóvenes: @jose.irondo y Lucio @lucios4nchez o en el canal de YouTube de Lucio Sánchez.