Fiesta de Disfraces en imágenes: los videos de Elonce que repasan los últimos diez años
El archivo audiovisual reúne momentos registrados por Elonce en la Fiesta de Disfraces que documentaron el crecimiento y el clima único de la FDD. Los videos, reavivan el recuerdo de los años en que la ciudad de Paraná vibró con multitudes disfrazadas.
14 de Noviembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta de Disfraces 2025, considerada la celebración temática más grande de Latinoamérica, se desarrollará este sábado 15 de noviembre, fuera de la ciudad que la vio nacer y crecer. La edición 25º se realizará por primera vez en otra provincia: será en el Autódromo San Nicolás.
El evento, que nació en Paraná en 1999 como el festejo de cumpleaños de un grupo de amigos, volverá a reunir a miles de asistentes con disfraces, colores y una propuesta musical variada. Como en muchas ediciones anteriores, Elonce transmitirá la fiesta con móviles en vivo desde el predio.
En Paraná, siempre fue una de las noches más convocantes del año y Elonce acompañó cada paso del gran evento con más de 40 mil personas disfrazadas, que colmaban las calles de la ciudad en coloridas peregrinaciones festivas hacia los predios donde se concretaba la FDD. Una postal que se volvió tradición para la ciudad y atractivo para el público de los barrios que salían a ver a los alegres disfrazados.
Elonce, testigo de cada edición
A lo largo de los últimos diez años, Elonce estuvo presente con transmisiones especiales, móviles en vivo, entrevistas, recorridos y coberturas que documentaron el crecimiento, la creatividad y el clima único de la FDD.
Entre 2015 y 2023 se consolidó un archivo audiovisual que hoy permite revivir momentos emblemáticos, desde la previa en los barrios hasta los grandes escenarios donde se concentraba la música y la puesta técnica.
Nuevo capítulo en el 25º aniversario
En la previa a la Fiesta de Disfraces 2025, la reedición de este repaso audiovisual cobra especial valor. La mudanza a otra provincia representa un quiebre en la historia del evento, pero también reaviva el recuerdo de los años en que la ciudad de Paraná vibró con el paso de multitudes disfrazadas.
Con su cobertura habitual, Elonce acompañará nuevamente a la fiesta, esta vez desde San Nicolás, para retratar una edición, que promete consolidar el legado de una de las celebraciones más convocantes de la región.
El archivo de Elonce en la FDD:
Año 2023:
Las personas disfrutan de la Fiesta de Disfraces
Testimonios de la gente en la edición 24º de la Fiesta de Disfraces
Música, color y diversión: jóvenes vivieron la previa de la Fiesta de Disfraces
Miles de jóvenes vivieron la previa de la Fiesta de Disfraces en Parque Urquiza
Fiesta de Disfraces: los colores y sonidos de la fiesta más manija del país
Segunda edición del Año 2022:
Los disfraces más destacados que posaron para Elonce
Fiesta de disfraces: color y brillos en los trajes que posaron por Elonce
Fiestas de Disfraces: los trajes que posaron para Elonce
Fiesta de Disfraces: Elonce recorre la pista cachengue
Color y diversión en la Fiesta de Disfraces: testimonios de los "más manijas"
Fiesta de disfraces en Paraná: Elonce recorre el predio y rescata testimonios
Fiesta de Disfraces: Zulema tiene 85 años y es la novena vez que asiste
Música, color y diversión: se realiza la multitudinaria Fiesta de Disfraces
Se realiza la multitudinaria Fiesta de Disfraces: los primeros en llegar al predio
Se realiza la multitudinaria Fiesta de Disfraces en Paraná: Testimonios
Miles de jóvenes viven la previa de la Fiesta de Disfraces en el Parque Urquiza
Año 2022:
Música, color y diversión: se realiza la multitudinaria Fiesta de Disfraces
Magia, color y originalidad: se vivió otra edición de la Fiesta de Disfraces
Fiesta de Disfraces: los testimonios
Más testimonios de los asistentes en la Fiesta de Disfraces
Los disfrazados que posaron para Elonce
Se vive la Fiesta de Disfraces de Paraná
Miles de personas brillan en la Fiesta de Disfraces
Con sus atuendos, miles de personas brillan en la Fiesta de Disfraces
Así se vivió la previa de la Fiesta de Disfraces en el Parque Urquiza de Paraná
Jóvenes viven la previa de la Fiesta de Disfraces en el Parque Urquiza
La previa de la fiesta de Disfraces: los testimonios de los jóvenes
Miles de jóvenes viven la previa de la Fiesta de Disfraces en el Parque Urquiza
Previa a la Fiesta de Disfraces: miles de jóvenes se congregaron en el Parque Urquiza
Se vive la previa de la Fiesta de Disfraces
Año 2019:
Mirá la transmisión completa de la FDD! buscate en las cámaras de ELONCE!!!
Disfrazados le pusieron color a una nueva edición de la FDD: Parte IV
Reviví la FDD: Parte III
Los mejores momentos de la FDD: Parte II
Reviví los mejores momentos de la Fiesta de Disfraces 2019
Un sacerdote dijo que va a "confesar los pecados" a la Fiesta de disfraces
Debutantes de Santa Fe y Córdoba estuvieron en la previa de la FDD
Chubut, Victoria, Buenos Aires y los locales hablaron con Elonce en la previa de la FDD
Marcianos, lunas y un dinosaurio con calor en la previa de la Fiesta de Disfraces
Imágenes de la previa de la Fiesta de Disfraces en el Parque Urquiza de Paraná
Ya se vive la previa a la Fiesta de Disfraces en el "campamento manija"
Año 2018:
Miles y miles de personas vivieron la FDD 2018 - Parte III
Más del show de Kapanga en la FDD Paraná 2018
Miles y miles de personas vivieron la Fiesta de Disfraces en Paraná - Parte II
Miles y miles de personas vivieron la Fiesta de Disfraces 2018 - Parte I
Así fue la impresionante apertura de la Fiesta de Disfraces 2018
Previa Rosedal Fiesta de Disfraces 2018
Años 2017:
Fiesta de Disfraces 2017: El paso de los personajes y lo que contaron de sus disfraces
El color de la Fiesta de Disfraces: El desfile y todos los personajes dialogaron con Elonce TV
Año 2016:
Más personajes de la FDD Paraná 2016
Así llegaba Pablo Escobar y otros personajes a la FDD Paraná 2016
Fiesta de Disfraces 2016
Así se vivió la Fiesta de Disfraces 2016 en Paraná
Año 2015:
Fiesta de Disfraces 2015 FDD Canal Once NOTAS PARTE 2
Fiesta de Disfraces 2015 FDD Canal Once NOTAS PARTE 1