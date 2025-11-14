Fiesta de Disfraces en imágenes: los videos de Elonce que repasan los últimos diez años

La Fiesta de Disfraces a través de los años.

La Fiesta de Disfraces 2025, considerada la celebración temática más grande de Latinoamérica, se desarrollará este sábado 15 de noviembre, fuera de la ciudad que la vio nacer y crecer. La edición 25º se realizará por primera vez en otra provincia: será en el Autódromo San Nicolás.

El evento, que nació en Paraná en 1999 como el festejo de cumpleaños de un grupo de amigos, volverá a reunir a miles de asistentes con disfraces, colores y una propuesta musical variada. Como en muchas ediciones anteriores, Elonce transmitirá la fiesta con móviles en vivo desde el predio.

En Paraná, siempre fue una de las noches más convocantes del año y Elonce acompañó cada paso del gran evento con más de 40 mil personas disfrazadas, que colmaban las calles de la ciudad en coloridas peregrinaciones festivas hacia los predios donde se concretaba la FDD. Una postal que se volvió tradición para la ciudad y atractivo para el público de los barrios que salían a ver a los alegres disfrazados.

Elonce, testigo de cada edición

A lo largo de los últimos diez años, Elonce estuvo presente con transmisiones especiales, móviles en vivo, entrevistas, recorridos y coberturas que documentaron el crecimiento, la creatividad y el clima único de la FDD.

Entre 2015 y 2023 se consolidó un archivo audiovisual que hoy permite revivir momentos emblemáticos, desde la previa en los barrios hasta los grandes escenarios donde se concentraba la música y la puesta técnica.

Nuevo capítulo en el 25º aniversario

En la previa a la Fiesta de Disfraces 2025, la reedición de este repaso audiovisual cobra especial valor. La mudanza a otra provincia representa un quiebre en la historia del evento, pero también reaviva el recuerdo de los años en que la ciudad de Paraná vibró con el paso de multitudes disfrazadas.

Con su cobertura habitual, Elonce acompañará nuevamente a la fiesta, esta vez desde San Nicolás, para retratar una edición, que promete consolidar el legado de una de las celebraciones más convocantes de la región.

El archivo de Elonce en la FDD:

Año 2023:

Segunda edición del Año 2022:

Año 2022:

Año 2019:

Año 2018:

Años 2017:

Año 2016:

Año 2015:

