Así se encuentra el predio de la Fiesta de Disfraces para esta noche: “Es un desafío”, afirmó un organizador

A las 23:59 horas se abrirán las puertas del autódromo de San Nicolás, sede elegida para realizar una nueva edición de la Fiesta de Disfraces, evento que nació en Paraná en 1999 y ya es una de las más convocantes de Latinoamérica. Elonce dialogó con uno de los organizadores y pudo acceder a cómo se encuentra el predio a la espera de la llegada de la gente.

“Estamos con mucha ansiedad. Estuvimos dando vuelta por la ciudad. Se ve un montón de movimiento en relación a la cantidad de gente que se veía en Paraná. Estamos muy bien acompañados porque la gente se lo tomó para recibirnos de la mejor manera al público. Hay mucha expectativa dentro de la gente que vive acá”, indicó el organizador Ioy Uranga a Elonce.

Foto: Elonce.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de llevar adelante la edición 2025 por primera vez fuera de la provincia de Entre Ríos: “Es un desafío porque hubo mucho laburo que hacer. Ahora estamos instalados acá laburando de la misma forma de lo que hicimos allá. Nos seduce la oportunidad de ir superándonos año a año. Es un desafío hermoso, después veremos qué pasa en los años siguientes. Nunca descartamos la posibilidad de volver a Paraná, pero mientras tanto estamos cómodos acá”.

Foto: Elonce.

“El predio está preparado, esto está muy organizado y ya se han hechos eventos masivos. Está preparado para recibir una entrada de gente masiva como lo va a hacer ahora para la fiesta. Siempre recomendamos que venga temprano para acceder mejor, disfrutar de los servicios y vivir la fiesta más tiempo ya que es una sola vez al año, además de participar de todas las propuestas, de la artísticas, los disfraces impecables. Esa es la recomendación nuestra”, comentó en otro punto de la entrevista.

Foto: Elonce.

Los diferentes predios

“Tenemos el escenario tradicional, que será el cachengue, donde la gente VIP y la gente del Black tendrán una vista preferencial del escenario donde van a estar los shows ya anunciados de Lauty Gram, La Joaqui, Fer Palacio y Luck Ra”, enunció en primer lugar.

Foto: Elonce.

Posteriormente, destacaron: “Tenemos un escenario electrónico, con su espacio VIP, con el espacio Gold y de mesas. Ahí estarán Tripartitos, que son DJs de Paraná, Manu Desrets y Rafa Barrios, que viene desde España”.

Las barras dispuestas para la noche. Foto: Elonce.

Sin embargo, no quisieron dejar afuera otros puntos de la Fiesta: “Hay otros atractivos con juegos y te podes ganar premios de las diferentes marcas, puestos de gastronomía y las barras enormes para que la gente pueda consumir de manera rápida. Vamos a trabajar con el sistema cashless, donde la gente se carga su pulsera y consume”.