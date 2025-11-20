La Fiesta de Disfraces ultima detalles para este sábado en San Nicolás

La Fiesta de Disfraces avanza con su reprogramación y se prepara para celebrar sus 25 años este sábado en el Autódromo de San Nicolás, luego de que un fuerte temporal obligara a suspender la fecha original. El organizador Juan Martín Laurencich confirmó a Elonce que el equipo trabajó intensamente toda la semana para reconstruir las estructuras afectadas y garantizar que el espectáculo mantenga su formato original.

Laurencich destacó que el armado del predio está “prácticamente terminado” y que el temporal obligó a una labor intensa. “Fue una semana dura y difícil, pero estamos con todo listo y con ganas de tener la fiesta en marcha”, afirmó.

En cuanto a entradas y sistema cashless, aseguró que "todo se mantiene igual", sin necesidad de realizar trámites adicionales. “Quienes ya tienen entrada, que vengan a disfrutar. Esto nos permitió incluso mejorar algunos servicios”, señaló.

Avanza el armado del escenario de la FDD (foto Elonce)

El organizador valoró especialmente la actitud del público, que acompañó incluso en medio de la frustración por la suspensión. “Los entendemos a todos, también a los enojados. Nosotros somos los primeros que comprendemos la situación”, agregó.

Artistas confirmados para la nueva fecha

La grilla se mantiene con los mismos nombres anunciados originalmente. “Por suerte logramos que los artistas nos acompañen; prácticamente están todos”, afirmó Laurencich.

Entre los shows confirmados figuran:

Luck Ra

La Joaqui

Lauty Gram

Manu Desrets

Bresh (a cargo del cierre)

En la oportunidad, el organizador aclaró que podría existir alguna mínima modificación en el sector electrónico, pero la programación general sigue intacta.

Convocatoria al “disfraz más épico”

En redes sociales se lanzó una nueva edición del histórico concurso del disfraz más destacado. Laurencich celebró la iniciativa: “Suma contenido y divierte. La gente le pone mucho esmero al disfraz, y lo disfruta, porque incluso se disfrazan en grupo y es un proceso que después se puede compartir en redes sociales y te divierte. Es una joda sana", reafirmó.

Fiesta de Disfraces

Expectativas renovadas para la FDD

El organizador reiteró la invitación a todo el público de Paraná, Entre Ríos y el país. “La Fiesta de Disfraces es lo que es gracias al público. Esperamos que todos vayan a disfrutar como siempre”, expresó al agradecer también al equipo de montaje, que trabajó una semana adicional tras el temporal.

La FDD reabre sus puertas este sábado a las 22 en el Autódromo de San Nicolás, donde buscará celebrar su 25° aniversario con una puesta en escena renovada y el espíritu festivo que la caracteriza.