La Armada Argentina abre una convocatoria para participar de una travesía conmemorativa

La Armada Argentina lanzó una convocatoria especial para que ciudadanos puedan participar de una experiencia única a bordo de sus embarcaciones militares en el marco del bicentenario del Combate Naval de Los Pozos.

La iniciativa permitirá que 15 personas, junto a un acompañante cada una, formen parte de una travesía especial que recreará uno de los episodios más importantes de la historia naval argentina.

La actividad se desarrollará el próximo 11 de junio y buscará homenajear el combate ocurrido en 1826, cuando las fuerzas comandadas por el almirante Guillermo Brown enfrentaron a la flota del Imperio del Brasil en aguas del Río de la Plata.

Cómo será la experiencia

La recreación histórica comenzará desde el Apostadero Naval Buenos Aires y contará con la participación de siete buques de la Armada Argentina.

Las embarcaciones navegarán hasta la zona histórica conocida como Los Pozos, escenario donde se desarrolló el enfrentamiento naval hace exactamente 200 años.

Durante la jornada habrá maniobras especiales, recreaciones históricas y disparos de cañón que buscarán reproducir parte del contexto vivido durante aquella batalla.

Además, el evento contará con la participación de bandas militares y agrupaciones de gaiteros que acompañarán las actividades previstas.

Armada Argentina.

Un homenaje a Guillermo Brown

Desde la institución señalaron que la propuesta busca acercar al público a la historia naval argentina y rendir homenaje al legado del almirante Guillermo Brown, considerado el padre de la Armada nacional.

La experiencia combinará aspectos históricos, educativos y culturales vinculados a uno de los capítulos más importantes de la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil.

Cómo participar del sorteo

Quienes quieran participar deberán inscribirse a través de las redes sociales oficiales de la Armada Argentina.

Para formar parte del sorteo será necesario ingresar a la publicación correspondiente en Instagram, colocar “Me gusta” y seguir las consignas establecidas por la institución.

Entre los requisitos también figura etiquetar a la persona con la que se desea compartir la actividad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 5 de junio a las 11, horario en el que se darán a conocer los ganadores.