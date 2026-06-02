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Informe reveló que hubo más de 3.400 femicidios en Argentina en los últimos 11 años: las estadísticas

Un informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” reveló un femicidio cada 30 horas en Argentina en los últimos 11 años, con más de 3.400 víctimas fatales.

2 de Junio de 2026
Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro.
Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

REDACCIÓN ELONCE

Un informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” reveló un femicidio cada 30 horas en Argentina en los últimos 11 años, con más de 3.400 víctimas fatales.

Un femicidio cada 30 horas se produjo en nuestro país durante los últimos 11 años, según reveló un informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. El dato vuelve a poner en cifras una problemática estructural que atraviesa a la Argentina desde hace más de una década.

 

El relevamiento fue difundido en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega y a pocos días de una nueva movilización por el Ni Una Menos. El estudio abarca el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, y registra un total de 3.424 víctimas fatales por violencia de género.

 

De acuerdo con el informe, la estadística no solo refleja la magnitud de los femicidios en el país, sino también el impacto social que dejan estos crímenes, con miles de familias atravesadas por la violencia y la pérdida.

Una década de violencia sistemática

 

El relevamiento detalla que en los últimos once años se contabilizaron 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, además de 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

En términos generales, la estadística indica que una mujer fue asesinada cada 30 horas en Argentina, lo que confirma la persistencia de la violencia de género como una problemática estructural.

 

Otro dato alarmante del informe señala que 3.840 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes, de los cuales 2.357 eran menores de edad al momento del hecho.

 

Edad de las víctimas y vínculos con los agresores

 

El informe también desglosa las edades de las víctimas. Entre 19 y 30 años se registraron 918 casos; entre 31 y 50 años, 1.140; entre 13 y 18 años, 297; entre 51 y 65 años, 407; y entre 66 y 90 años, 221 víctimas.

Uno de los datos más relevantes del estudio es que la mayoría de los agresores pertenecían al entorno cercano de las víctimas. De los 3.155 casos analizados, 1.219 fueron cometidos por parejas y 670 por exparejas, lo que evidencia la alta incidencia de vínculos íntimos en los hechos.

 

Además, se registraron 353 femicidios cometidos por conocidos o vecinos, una tendencia que coincide con otros relevamientos recientes sobre violencia de género en el país.

 

Dónde ocurren los femicidios en Argentina

 

Las estadísticas también desmienten la idea de que los femicidios ocurren mayoritariamente en la vía pública. El informe indica que 987 víctimas fueron asesinadas en su propia vivienda y 798 en hogares compartidos con el agresor.

En contraste, 275 femicidios ocurrieron en la vía pública y 227 en campos, descampados o zonas rurales.

 

En el desglose provincial, Entre Ríos aparece en el puesto número 11 dentro del ranking nacional de casos registrados, según el mismo relevamiento.

Temas:

femicidios víctimas fatales Entre Ríos Argentina
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