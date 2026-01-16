Incendio en Tucumán: garrafas volaron varias cuadras y se reportan más de 10 heridos

Un incendio de grandes proporciones registrado al mediodía en Tucumán generó preocupación en Famaillá, donde las llamas afectaron un depósito donde se almacenaban garrafas. Las primeras informaciones señalan que habría al menos 10 personas heridas, aunque el número no fue confirmado oficialmente y los traslados se realizaron hacia distintos hospitales de la zona.

Operativo y perímetro de seguridad

Testigos relataron que el fuego se inició en un predio ubicado sobre Ruta 324, desde donde se observaron columnas de humo y la caída de material inflamable. Debido al riesgo de explosiones, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de cinco cuadras, interrumpieron el tránsito y recomendaron no circular por el área mientras continúan los trabajos de control.

Dotaciones de Bomberos, personal policial y equipos de emergencia permanecen en el lugar para evitar el avance del fuego y resguardar a los vecinos. Habitantes de la zona señalaron que algunas garrafas habrían “volado” varias cuadras producto del calor y la presión interna.

Los primeros reportes llegados a la Agencia Noticias Argentinas indican que los heridos presentaban lesiones vinculadas a la onda expansiva y al contacto con el fuego. De momento no se brindaron detalles médicos oficiales y se aguarda un parte actualizado de la situación.

Expectativa por datos oficiales

La magnitud del siniestro mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades locales, que investigan las posibles causas del incendio. Además de los daños materiales, el foco está puesto en el estado de las personas afectadas y en el monitoreo del perímetro para evitar nuevas detonaciones.

El incendio representa uno de los episodios más relevantes de las últimas horas en materia de emergencias en Tucumán, donde la presencia de garrafas y elementos inflamables complejiza las tareas de contención.