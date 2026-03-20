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Imputaron a una familia por el ataque de una perra a un niño de seis años en Río Negro

Se trata de un joven y sus padres, quienes fueron acusados del delito de lesiones leves luego de que, el 11 de noviembre de 2025, su mascota salió de la vivienda, cruzó la calle, tiró de la bicicleta a la víctima, a quien arañó y mordió.

20 de Marzo de 2026
La perra es de raza Cane Corso.
La perra es de raza Cane Corso. Foto: (MPF de Río Negro).

Se trata de un joven y sus padres, quienes fueron acusados del delito de lesiones leves luego de que, el 11 de noviembre de 2025, su mascota salió de la vivienda, cruzó la calle, tiró de la bicicleta a la víctima, a quien arañó y mordió.

Imputaron a familia por el ataque de su perra a niño en Río Negro. La Justicia de Río Negro imputó este viernes a los cuidadores de una perra de raza Cane Corso que atacó a un niño de seis años en la ciudad de Catriel.

Se trata de un joven y sus padres, quienes fueron acusados del delito de lesiones leves luego de que, el 11 de noviembre de 2025, su mascota salió de la vivienda, cruzó la calle, tiró de la bicicleta a la víctima, a quien arañó y mordió.

 

Según sostiene la fiscal de la causa, los implicados incumplieron en su deber de supervisar la conducta del animal porque “Al decidir criar y mantener a la perra bajo su responsabilidad, considerada de raza peligrosa, asumieron su deber de garante, respecto de la integridad física y la vida de terceras personas, de manera que, en consecuencia, debían mantener al animal resguardado y alejado de las personas desconocidas, especialmente de niños”.

 

Por su parte, el defensor de la familia criticó la carátula del caso y solicitó al juez de Garantías que cese la investigación, según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) local y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, el magistrado homologó los cargos formulados y dictaminó un plazo de cuatro meses para la etapa penal preparatoria, al tiempo que impuso una medida cautelar para que la perra no se acerque al barrio mientras dure la investigación.

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