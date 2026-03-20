El Municipio brindó asistencia a familias afectadas por el temporal en Paraná

El Municipio brinda asistencia a familias afectadas por el temporal en Paraná. Se desplegó un plan de contingencia ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la capital entrerriana, que dejaron un acumulado cercano a los 50 milímetros en un corto período. La situación generó anegamientos en distintos sectores de la ciudad, caída de árboles y postes, y complicaciones en zonas cercanas a arroyos, por lo que se asistió a vecinos de diferentes barrios afectados.

Ante esta situación, se desplegó un operativo integral con la intervención de las áreas de Protección Civil, Desarrollo Humano y Servicios Públicos, que trabajan de manera coordinada para brindar asistencia directa a las familias afectadas, despejar calles y atender las demandas en los distintos barrios.

Foto: Municipalidad de Paraná.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, señaló que “las lluvias generaron múltiples inconvenientes, principalmente en zonas vulnerables y cercanas a arroyos, donde algunas viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua”. En ese sentido, indicó que “se han asistido a más de 100 familias, aunque el número continúa en actualización permanente a medida que se reciben nuevos reclamos”.

Asimismo, se realizaron evacuaciones preventivas, alojando a familias en dependencias municipales, mientras que otras optaron por autoevacuarse ante la persistencia de las lluvias. En paralelo, cuadrillas municipales trabajan en la remoción de árboles caídos y en la normalización de la circulación, con intervenciones en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la zona de Puente Blanco, donde la situación ya fue atendida.

Foto: Municipalidad de Paraná.

Desde el Municipio se brinda asistencia con módulos alimentarios, colchones, nylon y acompañamiento sanitario, priorizando a los sectores más afectados. En barrios como San Agustín, donde se registraron pérdidas materiales, se continuará con el acompañamiento durante la emergencia y en los días posteriores, con el objetivo de avanzar en soluciones.

Además, se informa que se registran cortes de energía en algunos sectores, situación que corresponde a la empresa provincial de energía, que ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio.

Foto: Municipalidad de Paraná.

Se solicita a la población extremar las precauciones y evitar circular si no es necesario, especialmente por el riesgo de aquaplaning. En el caso de quienes viven en zonas cercanas a arroyos, se recomienda monitorear la situación de manera permanente. Ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Civil al 103, al 147, al 911 o a Bomberos Voluntarios, donde hay equipos disponibles para brindar respuesta inmediata.