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Paraná

Lluvia intensa en Paraná: reportaron calles anegadas y caída de árboles

La lluvia intensa en Paraná generó anegamientos, caída de árboles y complicaciones en varias zonas de la ciudad durante la tarde del viernes.

20 de Marzo de 2026
Árboles caídos y calles anegadas en Paraná.
Árboles caídos y calles anegadas en Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La lluvia intensa en Paraná generó anegamientos, caída de árboles y complicaciones en varias zonas de la ciudad durante la tarde del viernes.

La lluvia intensa en Paraná provocó serios inconvenientes durante la tarde de este viernes, cuando un fuerte temporal sorprendió a los vecinos y dejó como saldo calles anegadas, acumulación de agua y caída de árboles en distintos puntos de la ciudad.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

El fenómeno comenzó pasadas las 17, con un progresivo aumento de la nubosidad que derivó primero en una llovizna leve. Sin embargo, en cuestión de minutos, la intensidad de las precipitaciones creció de manera considerable hasta convertirse en un verdadero diluvio.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

A medida que avanzaba la tormenta, comenzaron a registrarse los primeros reportes de complicaciones urbanas, principalmente vinculadas al sistema de desagües y la acumulación de agua en calles y veredas.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Barrios afectados y complicaciones

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Uno de los puntos más afectados por la lluvia intensa en Paraná fue la zona de calles 25 de Junio y Reconquista, donde el agua acumulada generó una especie de cascada al final de la vía pública, según registros aportados por vecinos.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Las imágenes y videos que circularon muestran cómo el agua avanzó rápidamente, cubriendo gran parte de la calzada e incluso ingresando en algunas viviendas. En varios sectores, los vecinos debieron tomar medidas de urgencia para evitar mayores daños.

 

Además, se reportaron caídas de árboles como consecuencia de la combinación de lluvia intensa y ráfagas de viento, lo que generó preocupación por posibles daños materiales y riesgos para la circulación.

Temas:

lluvias intensas Paraná temporal
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