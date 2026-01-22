“No lo pensé, no lo dudé”, reveló la jubilada que persiguió a un ladrón y recuperó su celular

En Gualeguay, una jubilada de 70 años fue víctima del violento robo de su teléfono celular por parte de un delincuente que se desplazaba en bicicleta, aunque logró perseguirlo y recuperar sus pertenencias tras la huida del sospechoso.

Según el registro de una cámara de seguridad privada, el asaltante sorprendió a Marta Zubillaga desde atrás. Sin embargo, una falla mecánica en la cadena de la bicicleta impidió que el joven escapara rápidamente. "Yo no me percato de que atrás mío venía este muchacho. Cuando él vuelve a bajar, queda trabado ahí", relató la protagonista sobre el desperfecto que sufrió el malviviente.

Lejos de paralizarse, la mujer actuó de forma inmediata para evitar el robo. "Me le tiré encima porque quería recuperar el celular. Le decía ‘por favor devolveme el celular'”, explicó la vecina. En las imágenes se observa cómo Marta sujetó al ladrón de su camiseta, impidiendo que retomara la marcha. Ante la persistencia de la mujer, el sujeto arrojó el dispositivo a la vereda y huyó a pie, dejando el rodado dañado en el lugar, publicó El Día.

Al ser consultada sobre su reacción, Zubillaga manifestó que el valor sentimental de su teléfono fue el motor de su accionar. "No lo pensé, no lo dudé… el tema es todo lo que uno tiene adentro, los recuerdos, las fotos", confesó. Tras el episodio, la mujer fue asistida por transeúntes debido a una crisis de nervios. La denuncia fue radicada y la policía actuó de oficio, logrando la detención del sospechoso esa misma noche luego de que este cometiera otros dos ilícitos en la zona.

La bicicleta utilizada en el intento de robo a una mujer en Gualeguay fue hallada en la vivienda del detenido con la cadena rota. A pesar del traumático momento, Marta aseguró que mantendrá su rutina diaria: "No voy a dejar de hacer mi vida normal, tendré más precaución, pero no voy a dejar de hacer mis cosas", concluyó.

