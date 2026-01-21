Video: jubilada persiguió a un ladrón, recuperó su celular y el sospechoso fue detenido

La mujer, de 70 años, fue asaltada por un delincuente en bicicleta y logró recuperar sus pertenencias tras seguirlo. Elonce accedió a un video del hecho. Horas después, la Policía detuvo al sospechoso y secuestró elementos vinculados a la causa.
Una jubilada de 70 años fue víctima del violento robo de su teléfono celular por parte de un delincuente que se desplazaba en bicicleta, aunque logró perseguirlo y recuperar sus pertenencias tras la huida del sospechoso.
El hecho ocurrió el jueves pasado a plena luz del día en la localidad de Gualeguay, en inmediaciones de calles Melitón Juárez y Coronel Hereñú. De acuerdo a un video al que accedió Elonce, la mujer gritó pidiendo auxilio mientras corría detrás del ladrón, quien terminó abandonando los elementos sustraídos al presentar inconvenientes con su rodado.
Según se pudo observar en las imágenes, el delincuente no logró continuar la fuga debido a la rotura de la bicicleta, circunstancia que permitió a la damnificada recuperar su celular y otros objetos personales.
Más tarde, alrededor de las 21:51, personal policial intervino en un local comercial ubicado en la zona de Cinco Esquinas, donde un sujeto habría solicitado un sándwich y se dio a la fuga al momento de abonar. A partir de las tareas investigativas y el análisis de las cámaras de seguridad de la ciudad, se logró identificar al sospechoso.
El individuo fue aprehendido en inmediaciones de Plaza Constitución, ya que vestía prendas coincidentes con las utilizadas al momento de cometer los hechos. La Fiscalía en turno dispuso su aprehensión por el supuesto delito de hurto y su traslado a la Jefatura Departamental Gualeguay, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Posteriormente, el viernes 16, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó allanamientos y registros domiciliarios en el barrio Plan Evita, en cumplimiento de un oficio judicial. Durante el procedimiento se secuestró una bicicleta y otros elementos que guardarían relación con la causa investigada.
Las actuaciones continuaron bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.