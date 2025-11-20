Fuertes vientos y lluvias afectaron a Paraná, pero anticipan un fin de semana estable

Vientos fuertes y lluvias afectaron a Paraná. La ciudad de Paraná vivió un intenso episodio meteorológico este jueves, cuando después de las 21.30 se registraron ráfagas de viento muy fuertes que dieron paso a chaparrones y precipitaciones torrenciales.

En distintos sectores de la capital entrerriana, la lluvia alternó entre lloviznas y descargas de gran intensidad, según pudo confirmar Elonce.

La inestabilidad formó parte de un sistema de tormentas que afectó a buena parte de la región centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido horas antes un alerta amarilla por lluvias y tormentas para Entre Ríos, que finalmente se confirmó con la llegada del fenómeno.

El organismo indicó que durante la madrugada del viernes se mantendrían “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, con probabilidad de abundante caída de agua en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional granizo. Se estimaron precipitaciones acumuladas entre 40 y 70 mm, con posibilidad de superar esos valores en casos puntuales.

En paralelo, también regía alerta amarilla por vientos, ya que se preveían corrientes del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. El SMN adelantó que ambas alertas cesarían hacia el mediodía del viernes.

“Noche de tormentas, pero no tan severas como la semana pasada”

En diálogo con el programa "Moviendo el avispero" de Elonce Radio & Stream FM 98.7, el meteorólogo Sergio Jalfin brindó un panorama actualizado sobre la situación y explicó cómo continuará el tiempo en las próximas jornadas.

“En Entre Ríos y en provincias cercanas tendremos tormentas fuertes durante la noche en Paraná y otras ciudades. También en la madrugada. No creo que sean tan severas como las de la semana pasada, pero hay alerta amarilla, así que será una noche de tormentas”, sostuvo.

Consultado sobre la posible cantidad de agua que podría acumularse, Jalfin señaló que se prevén valores significativos en el centro y norte provincial. “No descarto caída de granizo ni ráfagas de viento en algunos lugares del centro y norte de Entre Ríos”, explicó.

Por qué el temporal anterior fue tan violento en Crespo

El especialista fue consultado además por el fenómeno extremo que el fin de semana pasado afectó gravemente a la ciudad de Crespo, donde ráfagas intensas y caída de granizo produjeron daños estructurales y afectaron comercios e industrias.

Al respecto, Jalfin explicó: “se formó un frente de tormentas entre el norte de Buenos Aires y Córdoba. Ese frente avanzó hacia esta región y, por delante de un frente frío, encontró condiciones de inestabilidad suficientes para generar tormentas severas. Se formaron primero en el norte de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; avanzaron con mucha velocidad y llegaron al norte de Santa Fe y Corrientes, atravesando toda la zona norte de Entre Ríos”, dijo al programa "Moviendo el avispero" de Elonce Radio & Stream FM 98.7.

El meteorólogo indicó que estos eventos no son homogéneos, sino muy focalizados. “Las tormentas severas no afectan grandes extensiones uniformemente. Son descendentes muy fuertes, localizadas. Por eso puede haber daños en un barrio y a pocos metros no se nota nada. Ese es el comportamiento típico cuando se habla de tormentas localmente fuertes”, precisó.

Fin de semana largo ideal para actividades al aire libre

A pesar del episodio de inestabilidad, Jalfin anticipó un cambio rotundo para las próximas jornadas. “Afortunadamente, el tiempo mejora mañana mismo. El sábado, domingo y lunes vamos a tener muy buenas condiciones, con máximas entre 26 y 28 grados el fin de semana, y acercándose a los 30 el lunes. Los tres días serán de muy buen tiempo”, adelantó el especialista al programa "Moviendo el avispero" de Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Con estas perspectivas, el meteorólogo destacó que el fin de semana largo será ideal para actividades al aire libre:

“Va a quedar templado el viernes hacia la noche. El sábado, domingo y lunes tendremos excelentes condiciones y ambiente cálido. A disfrutar quienes puedan de este fin de semana largo”, resumió.

Panorama general

El episodio registrado en Paraná se enmarca en un corredor de inestabilidad que avanza desde el centro del país y que seguirá afectando durante la madrugada del viernes. Sin embargo, el rápido pasaje del sistema permitirá que el fin de semana largo se presente con cielo despejado, temperaturas agradables y ambiente estable.