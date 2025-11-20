Ampliaron alerta amarilla por tormentas y vientos en Entre Ríos para este viernes

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos en Entre Ríos. En esta oportunidad, el reporte es más ampliado para la provincia.

Según indicó el organismo, en la madrugada de este viernes para todo el territorio entrerriano se anticipa la llegada de “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

En consonancia, también se anunció la alerta amarilla por vientos, donde se indicó que “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”. En ambos casos, se anticipó que para el mediodía ya dejarían de regir ambas alertas.

Foto: Archivo.

No abarca solo a Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pone en alerta para la mañana del viernes a un pequeño sector del norte de Buenos Aires, norte y centro de Santa Fe y Córdoba, y a las provincias de Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis y Catamarca.

En el resto del país, en cambio, se espera el avance del viento sur que provocará un momentáneo descenso de la temperatura para cerrar la semana.

Foto: Archivo.

Entre Ríos tendrá el retorno del calor

En base a las temperaturas que señaló el SMN, el sábado ya se anticipa una máxima de 26 grados centígrados, mientras que el viernes alcanzará los 29ºC. Sin embargo, para el cierre del fin de semana extra largo se anticipa la jornada más agobiante, con máxima de 30 grados.

Según Marina Fernández, de Meteored, “para el Litoral y el NEA el cierre del finde largo tendrá condiciones frescas a templadas por la mañana, con cielo mayormente despejado y máximas de templadas a cálidas aproximándose a los 30 °C”.