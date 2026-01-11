Fiesta Nacional del Lago: imágenes exclusivas de la prueba de sonido de Ke Personajes

La Fiesta Nacional del Lago culmina este domingo en la ciudad de Federación con el cierre musical a cargo de Ke Personajes, una de las bandas de mayor convocatoria del país. El espectáculo se desarrollará en el Anfiteatro Municipal Juancho Garcilazo, ante un importante marco de público y en el cierre de una edición marcada por la actividad cultural y turística.

Se recordará que el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, había señalado la relevancia del show de cierre. “Es el único lugar de la provincia donde van a estar tocando este verano y será su primer show del año”, expresó en la previa del evento.

Desde el escenario principal, Elonce accedió a imágenes exclusivas de la prueba de sonido que realizó Emanuel Noir durante la siesta, en la antesala del recital que pondrá punto final a la fiesta.

Grilla artística y momentos destacados

A lo largo de las distintas jornadas, la grilla artística incluyó presentaciones de artistas nacionales, regionales y locales. Anoche se presentaron Axel y Vikingo Correa, junto a músicos de la región, que aportaron variedad musical al escenario principal.

Uno de los momentos de mayor convocatoria se vivió con la presentación de Pablo Lescano junto a Damas Gratis, que reunió a miles de personas en el anfiteatro y generó un clima festivo durante la noche.

Impacto turístico y elección de la Reina

Durante el desarrollo de la Fiesta Nacional del Lago, la ciudad de Federación registra una ocupación hotelera cercana al 90 por ciento de sus más de 13 mil plazas disponibles, según se informó desde el área de Turismo, reflejando el impacto del evento en la actividad turística local.

Elección de la reina de la Fiesta Nacional del Lago (foto Municipalidad de Federación)

En la noche del sábado se concretó además uno de los actos centrales de la celebración, con la elección de la nueva Reina Nacional del Lago. El título quedó en manos de Ana Belén Toller, representante de la ciudad de Federación, quien fue elegida ante el público presente en el anfiteatro.

Origen y significado de la Fiesta del Lago

La Fiesta Nacional del Lago se celebró cada año en homenaje al Lago Salto Grande, espejo de agua que surgió tras la construcción de la represa en la década de 1970. La creación del lago implicó la relocalización de la ciudad de Federación, que quedó bajo las aguas, y marcó un punto de inflexión en la historia de la comunidad.

A partir de ese proceso, la fiesta se consolidó como un símbolo de la nueva identidad de la ciudad y como un espacio de encuentro en torno al agua, la naturaleza y el turismo. Con el paso del tiempo, el evento adquirió carácter nacional y se transformó en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Fiesta Nacional del Lago (foto Elonce)

La celebración incluye, además de los espectáculos musicales, actividades deportivas, náuticas y recreativas vinculadas al lago y su entorno, como competencias, paseos y propuestas culturales.

La Fiesta Nacional del Lago volverá a reunir a residentes y visitantes en una edición que combina música, cultura y turismo, y que cerrará, sin lugar a dudas, con una importante convocatoria en el Anfiteatro Municipal Juancho Garcilazo.