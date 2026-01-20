Estabilidad atmosférica y viento norte impulsan un fuerte ascenso térmico en Argentina

La estabilidad atmosférica y la persistencia del viento norte impulsarán un ascenso térmico sostenido en gran parte del país. En Entre Ríos se esperan temperaturas elevadas, cielo despejado.
Durante los primeros días de la semana, gran parte de la Argentina estará bajo un escenario dominado por condiciones de tiempo estable y temperaturas moderadas. Sin embargo, este panorama irá cambiando de manera progresiva, ya que se espera un ascenso térmico sostenido que llevará a registros por encima de los valores normales para la época en amplias regiones del país.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes se prevé en Entre Ríos un cielo mayormente despejado, con temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de hasta 29 grados. El viento soplará del noreste, con posibilidad de ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, consolidando un contexto de marcada estabilidad atmosférica.
En este marco, el meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que “este aumento de temperatura estará directamente vinculado a la persistencia de la circulación de viento norte, un patrón típico que favorece el transporte de aire más cálido y seco desde latitudes inferiores”. Además, señaló que esta configuración “no solo impacta en los valores térmicos, sino también en la disponibilidad de humedad y en la ausencia de precipitaciones”.
“El escenario que se presenta en los primeros días de la semana es poco favorable desde el punto de vista ambiental y productivo, especialmente en regiones que ya vienen arrastrando déficit hídrico y condiciones secas persistentes”, advirtió el especialista.
Ascenso térmico y focos de calor en regiones específicas
El martes, el incremento de temperatura tendrá un impacto más marcado en zonas puntuales del país. “El norte de la Patagonia y el sur del área Pampeana, incluyendo La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, concentrarán los registros más elevados dentro de este período inicial”, detalló De Benedictis.
Asimismo, alertó que “la combinación de estabilidad atmosférica, baja humedad relativa, vientos moderados y ausencia total de lluvias genera un escenario complejo, especialmente en áreas rurales”. Estas condiciones, explicó, “no solo limitan el desarrollo de los cultivos y pasturas, sino que además potencian la evaporación y profundizan el estrés hídrico”.
Por otro lado, el retorno de las precipitaciones durante la semana será limitado y de escasa relevancia en términos de acumulados. Entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves se prevé el avance de un sistema frontal frío de comportamiento irregular sobre el centro del país.
Este frente podría generar lluvias aisladas y puntuales, principalmente sobre La Pampa y el sudoeste bonaerense, aunque no se espera que tengan un carácter generalizado ni que representen un aporte significativo desde el punto de vista hídrico.
Pronostico extendido
En Entre Ríos, desde el miércoles, el calor comenzará a intensificarse. Ese día se espera una máxima cercana a los 32 °C, con cielo mayormente despejado, lo que favorecerá una mayor incidencia del sol.
El jueves continuará la tendencia ascendente, con una máxima estimada en 33 °C y cielo parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones.
Finalmente, el viernes se perfila como el día más caluroso de la semana, con temperaturas que podrían alcanzar los 34 °C. El viento del sector norte contribuirá a reforzar la sensación térmica, marcando un cierre de semana dominado por el calor.