El “Moscow State Ballet” desembarca en Paraná y Santa Fe con la presentación exclusiva de "El Cascanueces y Piezas maestras del Ballet Clásico" en el Centro de Convenciones de Paraná y el teatro Luz y Fuerza.
En el marco de su esperada Gira Latinoamericana 2026, la prestigiosa compañía Moscow State Ballet arriba a la Región del Biobío para presentar un acontecimiento cultural sin precedentes: la Gala "El Cascanueces y Princesas del Ballet Clásico". La cita imperdible está programada para el próximo sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Centro de Convenciones de Paraná y el teatro Luz y Fuerza, que se transformarán en el epicentro de la danza clásica internacional.
El espectáculo, ideado bajo una rigurosa curaduría artística, está concebido en dos actos de sublime belleza técnica y expresiva. El primer segmento del programa deleitará al público penquista con una selección magistral de los pas de deux y fragmentos más emblemáticos del repertorio universal, abarcando piezas cumbre como El Lago de los Cisnes, Don Quijote, El Corsario, Esmeralda y Carmen. El segundo acto estará dedicado íntegramente a los pasajes inmortales de El Cascanueces, la célebre obra de Piotr Ilich Chaikovski, incorporando piezas icónicas como el "Vals de las Flores", el "Adagio de la Nieve", el "Vals de los Copos" y las deslumbrantes danzas de carácter (española, china, árabe y rusa) bajo la deslumbrante coreografía de la escuela tradicional rusa con adaptaciones de la maître Liudmila Titova.
Un elenco consagrado en los principales escenarios del mundo
La propuesta destaca por convocar a verdaderas estrellas de la danza mundial que han liderado producciones en escenarios legendarios como el Teatro Bolshoi, el Teatro Mariinsky y el Teatro Musical Stanislavsky. Encabeza la delegación la célebre bailarina y directora general Liudmila Titova, graduada de la célebre Academia Estatal de Coreografía de Moscú del Teatro Bolshoi. Titova, quien cuenta con una trayectoria dorada al frente de producciones neoclásicas y clásicas en más de 30 países, es reconocida por su extraordinaria capacidad interpretativa y refinamiento técnico.
Junto a ella, el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta recibirá al aclamado primer bailarín Serguéi Skvortsov, laureado en el Asian Grand Prix y calificado por la crítica internacional como un "bailarín estrella" tras sus descollantes interpretaciones en los roles protagónicos de El Cascanueces, Giselle y La Fuente de Bakhchisarai. Completando el elenco de solistas destacan figuras de notable proyección global como Sergey Kuptsov (exintegrante del Teatro Bolshoi de Rusia), la virtuosa Ksenia Pukhlovskaya, el talento versátil de Komronbek Imomov, y las distinguidas solistas internacionales Valentina Longhi (formada en La Scala de Milán y la Academia Vaganova) y Elisabetta Moramarco.
Detalles del evento en Paraná y Santa Fe
· Evento: Gala El Cascanueces y Princesas del Ballet Clásico – Moscow State Ballet.
· Fecha y Hora Recinto: Sabado 21, 20 Horas,Centro de Convenciones Parana y Domingo 22, 20 horas, teatro Luz y fuerza santa Fe.
· Dirección Artística: Prima Ballerina Liudmila Titova.
· Producción General: Dives Business (Innovación & Cultura). www.dives.cl
Venta de Entradas: Disponible a través del sistema
Parana / https://www.ticketway.com.ar/#/cartelera?evento=2814
Santa fe / https://www.ticketway.com.ar/#/cartelera?evento=2811
Excelencia Productora y Compromiso Cultural
La traída de esta súper producción a Chile y Argentina está respaldada por la prestigiosa gestora cultural Dives Business, firma que celebra 40 años de liderazgo en innovación y cultura. https://www.youtube.com/watch?v=9kiJDFu1mGY&t=1s
Con presencia operativa en Chile, Argentina y Brasil, Dives Business se ha consolidado como el representante exclusivo de la compañía moscovita en el continente americano. Fiel a su misión institucional de preservar la tradición y la pureza técnica de la escuela rusa de ballet mientras se fomenta el acceso de nuevas generaciones a las bellas artes.
Las entradas para estas únicas función de El Cascanueces en el Teatro Argentina ya se encuentran disponibles a través del sitio web oficial de la ticketera www.ticketway.com
Se proyecta un lleno total dado el alto interés del público de provincia de Entre Ríos espectáculos internacionales de alta factura artística, siendo su última visita un sold out.