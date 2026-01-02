El calor extremo dará un respiro: cómo estará el tiempo el primer fin de semana de 2026

Luego de varios días marcados por temperaturas extremas en gran parte de la Argentina, los próximos días estarán atravesados por un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La llegada de sistemas frontales desde el sur comenzará a modificar el escenario, con un descenso gradual de las temperaturas y mayor inestabilidad en el inicio de enero.

Estos frentes fríos recorrerán el país durante los primeros días del año, generando lluvias aisladas y un alivio térmico progresivo. Hacia el primer fin de semana de 2026, se prevé que vuelvan a predominar condiciones más estables, con temperaturas moderadas y jornadas agradables.

En Entre Ríos, para este viernes 2 de enero se espera una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 22°C. El viento soplará del noreste y habrá probabilidad de lluvias aisladas durante la noche. Este escenario responde a la interacción entre una masa de aire cálido y húmedo que domina la región y el ingreso de aire más frío en niveles altos de la atmósfera.

La inestabilidad se mantendría hasta el sábado, con mayor probabilidad de fenómenos durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Cómo estará el fin de semana

El primer fin de semana de 2026 se presentará con un marcado descenso térmico, ofreciendo dos jornadas más agradables tras la ola de calor.

Sábado: cielo parcialmente nublado, con temperaturas en descenso. Se espera una mínima de 17°C y una máxima de 31°C. El viento será leve a moderado del sur, con posibles ráfagas fuertes.

Domingo: cielo despejado, mínima de 19°C y máxima de 34°C, con viento leve del sector sur.

