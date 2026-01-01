Renovaron la alerta por calor extremo en Entre Ríos: el detalle de los siete departamentos afectados

Se ratificó que continuará la alerta por calor extremo en Entre Ríos por las siguientes 24 horas, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización.

Luego de que varias localidades entrerrianas superaran los 33 grados centígrados durante este primer día del 2026, el viernes se aproxima una alerta del nivel naranja para cinco departamentos: Paraná, Villaguay, Diamante, La Paz y Nogoyá.

Asimismo, se destacó que los departamentos Victoria y Gualeguay, por su lado, serán alcanzados por una alerta más leve, la amarilla, durante el segundo día del año, indicó el organismo.

El detalle de la alerta para Entre Ríos y otras provincias. Foto: SMN.

¿Qué temperaturas oscilarán en Entre Ríos?

Según precisaron desde el SMN, la zona de Paraná y departamentos aledaños tendrá una mínima de 22 grados centígrados durante la madrugada y lentamente, pese a un cielo parcialmente nublado, comenzará a subir.

Ya por la tarde, se espera que la nubosidad vaya en aumento en consonancia con la temperatura, que alcanzaría su pico máximo a las 16:00 horas con 33 grados.

Sin embargo, no se descartan que haya alguna leve posibilidad de algunos chaparrones hacia la noche, que incrementaría la posibilidad de mayores temperaturas para el primer fin de semana del 2026.

Foto: Archivo Elonce.

En lo que respecta a Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador, se indicó que habrá una mañana levemente más fresca (20º C), pero con el correr de las horas el calor ganará terreno y llegará a 33 grados.

Para el caso del sur entrerriano (Gualeguaychú, Colón, Tala, Uruguay e Islas), se remarcó que tendrá temperaturas más agradables: la mínima arrancará en 17 grados centígrados y se espera que no supere los 30 grados por la tarde. En este sector, se descarta todo tipo de probabilidad de lluvias.

Otras provincias también en alerta por calor extremo

Córdoba es la otra provincia que contará con varias localidades en alerta naranja, mientras que en el caso de Santa Fe y Santiago del Estero también se prevén altas temperaturas, pero a nivel amarillo.

Asimismo, la zona cordillerana también se vería afectado por la intensa ola de calor, afectando a Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.