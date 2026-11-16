“Son segundos en los que, si dudás, puede pasar lo peor”, revelaron policías que salvaron la vida a una bebé

Dos agentes de la Policía de Entre Ríos salvaron a una bebé de nueve meses que se atragantó con un caramelo de gomita en Gualeguay. El episodio ocurrió el jueves pasado cuando los efectivos Dylan Parravicini y Augusto Albornoz realizaban una recorrida preventiva en bicicleta y fueron abordados por la madre de la pequeña, quien les pidió ayuda.

Los uniformados, integrantes de la sección Cuerpo y Guardia de la Jefatura Departamental Gualeguay, se encontraban en Plaza Constitución cuando una mujer de 23 años se acercó con su hija en brazos. Ante la emergencia, uno de los policías realizó maniobras de desobstrucción, mientras su compañero solicitó una ambulancia y apoyo policial.

En con Elonce, ambos agentes reconstruyeron lo ocurrido y explicaron cómo lograron asistir a Chloe, la bebé que posteriormente recibió atención médica y quedó al cuidado de su familia.

La madre se acercó desesperada y les entregó a la bebé

Augusto Albornoz recordó el momento en que fueron sorprendidos durante la recorrida nocturna. “Hicimos una parada en Plaza Constitución y se acercó una mujer de 23 años con su bebé de nueve meses. Se la entregó a mi compañero y le pidió que la salvara porque se había atragantado”, relató.

Ante la situación, Parravicini tomó a la pequeña y comenzó a realizar las maniobras que había aprendido durante su formación policial. “Son segundos en los que, si dudás, puede pasar lo peor”, expresó uno de los efectivos al recordar la emergencia.

La maniobra de Heimlich que permitió desobstruir las vías respiratorias

Dylan Parravicini explicó a Elonce cómo actuó para retirar el caramelo que obstruía la respiración de Chloe. “Se pone al bebé sobre el antebrazo, boca abajo, con una inclinación de 45 grados, y se le dan pequeños golpes en la espalda hasta que salga el objeto”, describió.

La intervención permitió expulsar la golosina y la pequeña comenzó a llorar. “Salió impulsado el caramelo por la boca y la bebé empezó a llorar”, recordó el agente.

Parravicini destacó que pudo aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación. “Cuando estábamos en la Escuela de Agentes de Policía tuvimos clases de primer interventor. Nos enseñaron cómo aplicar estas maniobras a bebés y personas mayores. Gracias a lo aprendido pude actuar en esta situación”, explicó.

Cómo actuaron los policías durante la emergencia

Mientras Parravicini asistía a Chloe, Albornoz se encargó de solicitar apoyo a través del sistema de comunicaciones policiales. “Yo confiaba en mi compañero porque sabía que ya había pasado por una situación similar. Me encargué de avisar al 911, pedir una ambulancia y alertar a los demás móviles”, relató.

Por su parte, Parravicini recordó las dificultades que enfrentó durante esos segundos. “Yo tenía a la bebé en brazos, mientras la mamá gritaba y me pedía que la salvara. Mi compañero estaba comunicándose con el 911 para solicitar una ambulancia”, contó.

Albornoz explicó que había decidido dejar la asistencia directa en manos de su compañero porque conocía su experiencia previa en una emergencia de características similares.

Uno de los agentes ya había asistido a otra persona

Durante la entrevista, Parravicini reveló que no era la primera vez que intervenía ante un caso de atragantamiento. “Hace tres años me pasó algo parecido con una mujer mayor. Le apliqué la misma maniobra, pero de otra forma, y también pude ayudarla”, recordó.

Dos policías salvaron a una bebé atragantada con un caramelo en Gualeguay

El policía señaló que durante su paso por la escuela recibió capacitación en primeros auxilios, incluidas las maniobras de desobstrucción de las vías respiratorias y reanimación cardiopulmonar. “Durante todo el año tuvimos clases de primeros auxilios”, destacó.

La bebé recibió atención médica y se encuentra bien

Después de la intervención policial, Chloe fue asistida por personal médico, que realizó los controles correspondientes para evaluar su estado de salud.

Según se informó a Elonce, la bebé se encontraba en buen estado de salud y fue entregada a su familia.

Los agentes también contaron que recibieron mensajes de reconocimiento de compañeros, familiares y vecinos tras conocerse lo ocurrido. “Recibimos felicitaciones de muchos compañeros, familiares, amigos y conocidos, tanto de la Jefatura Departamental como de gente de nuestra ciudad”, expresó Parravicini.

Ambos efectivos destacaron la importancia de la capacitación recibida durante su formación policial, que les permitió intervenir ante la emergencia mientras realizaban una recorrida preventiva.