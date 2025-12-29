Diseñadora entrerriana compite en un concurso federal para vestir a Juana Viale: “Ella es mi primera clienta”

La diseñadora entrerriana Ariana Cecilia Stoll compite en un concurso federal para vestir a Juana Viale, una iniciativa lanzada por la conductora de televisión con el objetivo de abrir espacio a nuevos diseñadores de todo el país. El certamen definirá quiénes acompañarán a Viale con sus creaciones durante la temporada de verano de su programa, que se realizará en Mar del Plata y comenzará el próximo 11 de enero.

El concurso despertó un fuerte interés a nivel federal y recibió numerosos proyectos de diseñadores emergentes. En el último programa, Viale anunció en vivo quiénes serían los finalistas, dando inicio a una nueva etapa de selección para definir a quienes la vestirán en el ciclo estival.

Entre las cinco finalistas hay dos entrerrianas: una oriunda de Chajarí y otra de Hernández. Esta última es Stoll, quien dialogó con Elonce tras conocerse públicamente la noticia, que generó una fuerte repercusión en su localidad y en el ámbito del diseño regional.

Emoción tras el anuncio en televisión

Ariana relató cómo vivió el momento en que escuchó su nombre en televisión nacional: “Sí. Sí.” respondió al confirmar que estaba mirando el programa. Al ser consultada por su reacción, expresó a Elonce: “Estoy procesándolo. Muy feliz, contenta y emocionada”.

Sobre la instancia inicial del concurso, explicó: “Mandé dos bocetos. Juana eligió uno. Así que a partir de allí, comencé a confeccionar para enviarlo a Buenos Aires el 11 de diciembre”. Ese envío fue clave para avanzar a la etapa decisiva.

Diseñadora entrerriana compite en un concurso para vestir a Juana Viale

Actualmente, el proceso continúa con una nueva selección. “Ahora ella tiene que definir cuatro diseños. Solamente vamos a quedar cuatro diseñadores”. Frente a esa espera, Ariana reconoció: “Estoy nerviosa y ansiosa”.

La espera y el acompañamiento de la comunidad

Por el momento, no se requiere ninguna acción adicional de las finalistas. “Resta esperar que de los cincos termine de decidir los cuatro”. El contacto con la producción, según detalló, fue exclusivamente virtual: “Sí, todo por vía mail, todo online.”

Mientras tanto, el apoyo no se hizo esperar. “Están todos muy contentos acá en la localidad de Hernández. Están muy felices también. Todos me están saludando y de a poco voy respondiendo los mensajes”. La comunidad acompaña con orgullo este logro.

Respecto a su formación profesional, señaló: “Acabo de culminar los estudios el 24 de noviembre en la ciudad de Gualeguaychú”.

Inspiración y futuro profesional

Vestir a una figura nacional sería su primer trabajo profesional. “La verdad que es una alegría enorme porque es mi primer cliente”. En cuanto a la inspiración, explicó: “Me inspiré mucho en ella, en los trajes que venía usando en todas las mesazas y en su búsqueda por los vanguardistas”.

Los detalles del diseño se mantienen en reserva. “Sí, no se puede contar absolutamente nada.” Mientras tanto, Ariana aguarda la definición final, sabiendo que ya haber llegado hasta esta instancia representa un logro trascendental.