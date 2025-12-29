Dos diseñadoras entrerrianas están entre las finalistas para vestir a Juana Viale

La conductora anunció en Almorzando con Juana a los jóvenes talentos que llegaron a la final el concurso para vestirla durante la temporada de verano. Entre las cinco finalistas hay dos creadoras de Entre Ríos, seleccionadas tras una convocatoria federal que impulsó nuevas miradas en la moda.
En la última emisión de Almorzando con Juana, Juana Viale dio a conocer quiénes serán los diseñadores jóvenes que competirán por vestirla durante la temporada de verano del programa. El anuncio formó parte de una iniciativa orientada a renovar la estética del ciclo y a dar visibilidad a talentos emergentes de todo el país.
Según explicó la conductora al aire, este año apostó por un estilo diferente, con propuestas frescas y conectadas con nuevas miradas de la moda local. La selección surgió a partir de una convocatoria abierta que buscó descubrir creadores que aún no habían tenido la oportunidad de acceder a grandes plataformas de difusión.
La iniciativa fue desarrollada en conjunto con StoryLab y estuvo orientada a incluir diseñadores jóvenes en la producción de looks especialmente pensados para la televisión. El proyecto se planteó como una experiencia profesional integral, combinando creatividad, trabajo en equipo y exposición en un programa de alcance nacional.
Entre las cinco finalistas se destacaron dos diseñadoras entrerrianas: Ariana Cecilia Stoll, oriunda de Hernández, departamento Nogoyá, y Andrea Alejandra Penoni, de Chajarí. Ambas lograron avanzar en la selección federal y quedaron entre las propuestas elegidas para esta etapa decisiva.
Las otras finalistas fueron Cintidia Durán, de Colonia Caroya, Córdoba; Leticia Jardel, de La Plata, provincia de Buenos Aires; y Florencia Solange, de Posadas, Misiones. Todas ellas fueron seleccionadas por la originalidad de sus diseños y por la identidad de sus propuestas.
Desde la producción señalaron que la convocatoria tuvo como objetivo principal ampliar el alcance del programa y generar oportunidades concretas para quienes están dando sus primeros pasos en la industria de la moda. Para las diseñadoras seleccionadas, participar del proyecto representó una vidriera de alto impacto y un reconocimiento al trabajo desarrollado en sus lugares de origen.