 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Dos diseñadoras entrerrianas están entre las finalistas para vestir a Juana Viale

La conductora anunció en Almorzando con Juana a los jóvenes talentos que llegaron a la final el concurso para vestirla durante la temporada de verano. Entre las cinco finalistas hay dos creadoras de Entre Ríos, seleccionadas tras una convocatoria federal que impulsó nuevas miradas en la moda.

29 de Diciembre de 2025
Dos diseñadoras entrerrianas están entre las finalistas para vestir a Juana Viale
Dos diseñadoras entrerrianas están entre las finalistas para vestir a Juana Viale

La conductora anunció en Almorzando con Juana a los jóvenes talentos que llegaron a la final el concurso para vestirla durante la temporada de verano. Entre las cinco finalistas hay dos creadoras de Entre Ríos, seleccionadas tras una convocatoria federal que impulsó nuevas miradas en la moda.

En la última emisión de Almorzando con Juana, Juana Viale dio a conocer quiénes serán los diseñadores jóvenes que competirán por vestirla durante la temporada de verano del programa. El anuncio formó parte de una iniciativa orientada a renovar la estética del ciclo y a dar visibilidad a talentos emergentes de todo el país.

 

Según explicó la conductora al aire, este año apostó por un estilo diferente, con propuestas frescas y conectadas con nuevas miradas de la moda local. La selección surgió a partir de una convocatoria abierta que buscó descubrir creadores que aún no habían tenido la oportunidad de acceder a grandes plataformas de difusión.

 

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con StoryLab y estuvo orientada a incluir diseñadores jóvenes en la producción de looks especialmente pensados para la televisión. El proyecto se planteó como una experiencia profesional integral, combinando creatividad, trabajo en equipo y exposición en un programa de alcance nacional.

 

Entre las cinco finalistas se destacaron dos diseñadoras entrerrianas: Ariana Cecilia Stoll, oriunda de Hernández, departamento Nogoyá, y Andrea Alejandra Penoni, de Chajarí. Ambas lograron avanzar en la selección federal y quedaron entre las propuestas elegidas para esta etapa decisiva.

Andrea Alejandra Penoni
Andrea Alejandra Penoni

Las otras finalistas fueron Cintidia Durán, de Colonia Caroya, Córdoba; Leticia Jardel, de La Plata, provincia de Buenos Aires; y Florencia Solange, de Posadas, Misiones. Todas ellas fueron seleccionadas por la originalidad de sus diseños y por la identidad de sus propuestas.

 

Desde la producción señalaron que la convocatoria tuvo como objetivo principal ampliar el alcance del programa y generar oportunidades concretas para quienes están dando sus primeros pasos en la industria de la moda. Para las diseñadoras seleccionadas, participar del proyecto representó una vidriera de alto impacto y un reconocimiento al trabajo desarrollado en sus lugares de origen.

Ariana Cecilia Stoll, oriunda de Hern&aacute;ndez, departamento Nogoy&aacute;
Ariana Cecilia Stoll, oriunda de Hernández, departamento Nogoyá

Temas:

Entre Ríos Juana Viale
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso