Organizaciones de discapacidad convocaron a movilizarse frente al Congreso por una nueva ley

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a organizaciones, instituciones prestadoras, trabajadores, familias y a la sociedad en general a movilizarse frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, para acompañar el tratamiento de un proyecto legislativo destinado a garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones.

La convocatoria tuvo como objetivo respaldar a los senadores durante una sesión considerada decisiva para el sector, que atraviesa dificultades vinculadas con el financiamiento, la continuidad de los servicios y las condiciones laborales de quienes brindan asistencia a las personas con discapacidad.

Desde la organización señalaron que la aprobación de la iniciativa permitiría avanzar hacia un sistema de prestaciones sostenible, con mayor previsibilidad y garantías tanto para las personas que necesitan apoyos como para las instituciones y los trabajadores encargados de proporcionarlos.

Reclamo por la continuidad de las prestaciones

El Foro advirtió que la situación del sector requiere respuestas legislativas concretas ante las dificultades que enfrentan miles de personas con discapacidad y sus familias.

Entre las principales demandas mencionaron la necesidad de asegurar los recursos económicos para sostener los servicios, garantizar la continuidad de los tratamientos y establecer condiciones que permitan el funcionamiento de las instituciones prestadoras.

En ese sentido, la organización expresó: “Garantizar los derechos de las personas con discapacidad exige decisiones políticas, recursos suficientes y un compromiso efectivo del Estado”.

También sostuvo que la sostenibilidad del sistema constituye una condición indispensable para preservar la autonomía, la calidad de vida y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.

El mensaje del papa León XIV sobre la discapacidad

En el comunicado, el Foro también recuperó una reflexión del Papa León XIV, pronunciada durante su reciente visita a la Argentina, para reforzar el pedido de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos del sector.

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a las personas con discapacidad”, expresó el pontífice, según recordó la organización.

Desde el Foro consideraron que estas palabras plantearon una responsabilidad para quienes ocupan cargos de gobierno y tienen la posibilidad de impulsar medidas destinadas a fortalecer el sistema de atención.