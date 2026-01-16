Dieron de baja 24 prepagas: cuáles son y por qué el gobierno tomó la medida

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con un nuevo proceso de depuración del registro de Agentes del Seguro de Salud y oficializó la baja de otras 24 empresas de medicina prepaga que figuraban inscriptas, pero no registraban actividad efectiva. La medida fue formalizada este jueves mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.

Con esta decisión, ya son 139 las firmas dadas de baja desde el inicio de la gestión, todas por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente. Desde el organismo aclararon que la resolución no afecta a los usuarios del sistema, ya que las empresas alcanzadas no contaban con afiliados ni brindaban prestaciones.

Según informaron fuentes oficiales, las auditorías detectaron que se trataba de entidades sin beneficiarios registrados, sin servicios médicos en funcionamiento y sin documentación respaldatoria que acreditara su operatoria. En muchos casos, tampoco presentaban información contable ni administrativa básica.

Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana, en el marco de un proceso de reordenamiento del padrón que comenzó en los primeros meses de la actual gestión.

Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo es contar con un registro actualizado y transparente, que refleje únicamente a los agentes que efectivamente operan dentro del sistema de salud. Señalaron que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades habilitadas de manera formal, pero sin actividad real.

Además, remarcaron que las auditorías incluyeron la verificación de afiliados, la revisión de documentación contable y administrativa, y la constatación de la prestación efectiva de servicios médicos.

Las 24 empresas alcanzadas por la baja

El decreto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para los siguientes agentes del seguro de salud:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Ltda.

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Desde el Gobierno insistieron en que la medida no genera consecuencias para los afiliados, ya que las empresas dadas de baja no contaban con beneficiarios activos ni prestaciones en curso, dio cuenta Infobae. Asimismo, indicaron que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos mínimos para operar. “El objetivo es contar con un padrón transparente y confiable que permita fortalecer la supervisión del sistema de salud”, señalaron fuentes del sector.