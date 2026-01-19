Destacan el éxito de los recorridos guiados por el barrio Puerto Viejo

Elonce se trasladó hasta el barrio Puerto Viejo de Paraná para profundizar en la propuesta de recorrido guiado por esa zona de la capital entrerriana, en el marco de las actividades de verano que impulsa la Municipalidad de Paraná.

En este sentido, los referentes de la actividad, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani y la directora del Museo de la Memoria, Gisela Bahler, quienes dialogaron con este medio y sostuvieron: “Estamos felices por esta convocatoria y estar presentes en un lugar emblemático”.

“Uno de los propósitos de esta visita transitada, como se hace en el teatro callejero, es poner en juego todos los sentidos. El barrio Puerto Viejo tiene uno de los orígenes, justamente, portuarios de la ciudad. Tiene varios orígenes pero este revela cómo la ciudad empieza a crecer desde este rincón, la sinuosidad de los adoquines en la Cuesta de Don Osinalde y cómo se fue trabajando y enraizando la barranca para que no se desmorone".

Recorrido guiado por el Puerto Viejo de Paraná en el marco de las actividades de verano

Este último se trató de un trabajo de una colonia inmigratoria, en su mayoría vasca. “Esta visita arranca desde los altos, desde el mirador fantástico que forma parte del programa municipal ‘Hola Paraná’, que vincula al vecino y genera un entrenamiento para cómo relatamos la ciudad. Es muy importante que el paranaense que recibe turistas y visitantes sepa relatar mejor la historia. Hay un intercambio de saberes porque el vecino participa y aporta. Hay vecinos históricos de la ciudad que aportan al intercambio y enriquecen la historia", sostuvo.

Para ejemplificar, Clavenzani citó: "Un vecino histórico de la familia Coronado contaba que hay muchos árboles". La plantación de los mismos, explicó, tiene que ver con “el enraizado y el sostenimiento de esa barranca”.

“El mirador es una oportunidad para disfrutar nuestro río Paraná”, sostuvo.

Por su parte, Bahler valoró: “Puerto Viejo ha sido primero un barrio que tiene 200 años y con ese desarrollo histórico la gente tiene distintas referencias. La familia Páez tan emblemática para esta zona. Lo que hacemos los vecinos en el transitar cotidiano es ir configurando esa identidad particular de quien vive asociado al río”.

“Todo lo que sucede abajo, que sigue estando esta topografía y ‘quién sube arriba’ en el diario laboral para llevarnos al centro”, explicó Bahler.

“Aquí fueron los primeros asentamientos donde los afrodescendientes están muy presentes y tenían esta asociación de trabajadores relacionados al puerto. Todo ese desarrollo económico, político y social de los inicios de esta ciudad se generaron aquí, en Puerto Viejo y dieron el sustento para esta ciudad tan diversa que tenemos, con comunidades que conforman la identidad paranaense”, enfatizó.