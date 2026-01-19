Comenzaron las actividades de verano en la Biblioteca Caminantes de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Las actividades de verano en la Biblioteca Caminantes de Paraná ya están en marcha y ofrecen propuestas recreativas para adolescentes e infancias, con juegos cooperativos, trabajo en red y una inscripción anticipada a través de un formulario.
Las actividades de verano en la Biblioteca Caminantes de Paraná comenzaron esta semana con una propuesta destinada a adolescentes y niños, consolidando una iniciativa que transita su segundo año consecutivo y que busca generar espacios de encuentro, juego y disfrute durante el receso estival. La experiencia se desarrolla a través de la Tribu Caminantes, un espacio comunitario que promueve actividades recreativas con una fuerte impronta cooperativa.
Desde la organización destacaron el entusiasmo de quienes participan y el clima que se vive en cada jornada. “Nos estamos divirtiendo mucho”, expresaron, al tiempo que subrayaron que el objetivo principal es compartir y pasarla bien en grupo, lejos de las lógicas competitivas y priorizando el trabajo colectivo.
Las actividades están pensadas para que chicos y chicas puedan disfrutar del verano de una manera diferente. “La intención es jugar, divertirnos y mojarnos. Son juegos cooperativos”, explicaron desde el equipo a cargo de la propuesta, resaltando que cada dinámica apunta a fortalecer los vínculos y el compañerismo.
Una propuesta comunitaria que crece año a año
La iniciativa se desarrolla en horarios diferenciados según las edades. En el caso de los adolescentes de 12 a 16 años, los encuentros se realizan de 18 a 20, mientras que también se habilitaron espacios específicos para infancias de 9 a 11 años, ampliando así el alcance de la iniciativa.
La inscripción es anticipada y se realiza mediante un formulario disponible en las redes sociales de la Biblioteca Caminantes, una modalidad que permite una mejor organización y acompañamiento de los grupos. Desde la institución invitan a las familias a consultar y sumarse con tiempo, debido al interés que generan estas actividades durante el verano.
Otro de los aspectos destacados del proyecto es el trabajo articulado con otras instituciones de la ciudad. “Estamos muy contentos. Y las actividades del Club Universitario, con el que hemos tendido redes para hacer este tipo de propuestas”, señalaron, poniendo en valor la construcción colectiva y la articulación comunitaria.
Juego, redes y participación en el verano paranaense
En este segundo año de realización, la propuesta reafirma su identidad como un espacio abierto, inclusivo y pensado para el disfrute. Las actividades recreativas, el uso del agua y las dinámicas grupales permiten que adolescentes e infancias encuentren un lugar de pertenencia durante el verano.
Desde la Biblioteca Caminantes remarcan que estas iniciativas no solo buscan entretener, sino también fortalecer lazos comunitarios y generar experiencias significativas. En ese sentido, el trabajo conjunto con otras instituciones deportivas y sociales se vuelve clave para sostener y ampliar este tipo de propuestas.