Sociedad

Del "Imperial" al animal print: cuánto cuestan los juegos de mate y tereré

Los mates más elegidos combinan tradición y diseño. Los locales de Paraná ofrecen variedad de calabaza, alpaca, cuero y acero, con precios que varían, a días de la Fiesta Nacional del Mate.

21 de Enero de 2026
Muchos turistas buscan llevarse un mate.
Muchos turistas buscan llevarse un mate. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El mercado de mates y tererés en Paraná combina tradición, diseño y creciente demanda, especialmente a pocos días de la Fiesta Nacional del Mate. Según una comerciante del rubro, “muchos turistas, de todas partes del mundo, de España, Colombia, México” visitan los locales en busca de productos típicos y originales.

Entre los modelos más requeridos se destacan los “mates de calabaza, de cuero y alpaca y mates de acero y de plástico para el tereré”, siendo la alpaca especialmente valorada por su durabilidad. Además, la tendencia indica que los compradores piden mates de tamaños más pequeños, debido a la cantidad de yerba que requieren.

El comercio también nota que los productos temáticos o personalizados son buscados como regalos: “Quedás muy bien llevando de regalo un Imperial”. Otros diseños populares incluyen el animal print y los mates de clubes de fútbol, como River y Boca.

Precios y combinaciones

Entre los productos más vendidos se destacan el “mate ranchero”, seguido por los termos y mates para llevar al club. Los precios varían según el material y el diseño: el ranchero se vende a 35.000 pesos, el Imperial a 36.000 pesos y los modelos animal print alcanzan los 50.000 pesos. Los mates de River y Boca se ubican en 25.000 pesos, mientras que los combos de tereré superan los 60.000 pesos y los termos individuales rondan los 50.000 pesos.

Juegos de mate y tereré: precios y opciones más elegidas en verano

Según el local, los compradores muestran interés por la estética y funcionalidad de los productos, preguntando frecuentemente por modelos innovadores o con diseños originales. “Preguntan mucho por el animal print”, aseguró la encargada, destacando la influencia de la moda y las preferencias personales en la elección.

 

Tendencias de consumo

La demanda también evidencia la adaptación de la producción a nuevos hábitos y preferencias. Mates y termos portátiles para el club o la oficina, modelos durables y combinaciones de regalo se consolidan como opciones preferidas. “Lo que más llevan es el mate ranchero” y “los termolares para llevar al club”, indicó.

En este contexto, y con la Fiesta Nacional del Mate acercándose, los locales se posicionan como un espacio que combina cultura, diseño y utilidad, ofreciendo productos que reflejan identidad y tradición, consolidando al mate y al tereré como protagonistas del consumo diario y de los regalos característicos de la región.

Temas:

mates tererés precios Fiesta Nacional del Mate
