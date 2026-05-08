Cumpliría 30 años la trabajadora que falleció tras explosión e incendio: emotivo mensaje de su hermana

El emotivo mensaje de la hermana de la joven fallecida tras la explosión.

La explosión en el local gastronómico de Villaguay volvió a generar conmoción tras el emotivo mensaje que publicó la hermana de Lucía Karg, la joven trabajadora que falleció luego de permanecer internada durante más de un mes con graves quemaduras. Este viernes, la joven habría cumplido 30 años y su familia la recordó con profundas palabras en redes sociales.

El hecho ocurrió el 27 de marzo en el local gastronómico “El Patio”, ubicado en el centro de Villaguay. Como consecuencia de la explosión y posterior incendio, tres personas resultaron gravemente heridas. Entre ellas se encontraba Lucía Karg, quien sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

Tras permanecer internada en estado crítico y luchar por su vida durante varias semanas, la joven falleció el pasado 30 de abril. La noticia provocó una fuerte repercusión en la comunidad y numerosos mensajes de acompañamiento hacia la familia.

Lucía Karg.

El doloroso recuerdo de su hermana

Días después de la muerte de Lucía, su hermana Romina Karg había compartido una extensa carta en redes sociales para despedir a quien definió como su “persona favorita”.

“Mi persona favorita ante cualquiera, sos irremplazable, la mejor hermana que podría haber tenido y sobre todo la mejor compañía”, había escrito Romina en una publicación que rápidamente generó cientos de reacciones y mensajes de apoyo.

Ahora, en una fecha especial para la familia, la joven volvió a expresarse públicamente para recordar a Lucía en el día en que cumpliría 30 años, pudo saber Elonce.

“Tendríamos que estar cantándote el feliz cumpleaños”

“Qué difícil va a ser este día acá, tendríamos que estar cantándote el feliz cumpleaños y recibiendo esos 30 que tanto deseabas”, expresó Romina Karg a través de su perfil de Facebook.

En el mismo mensaje, recordó momentos compartidos durante la infancia y destacó el vínculo que mantenían. “Gracias por compartir tu vida conmigo. Desde chiquitas haciendo todo juntas, ese va a ser el mejor recuerdo que me dejas. Me enseñaste tanto, sin darnos cuenta eras mi ejemplo a seguir y lo vas a seguir siendo”, escribió.

Finalmente, la hermana de Lucía cerró el mensaje con una promesa y una declaración de amor que volvió a conmover a familiares, amigos y vecinos de Villaguay. “Te voy a admirar toda mi vida y guardar todo lo que confiaste en mí. Prometo no llorar tanto y recordarte con anécdotas graciosas. ¡Te amo mucho Lu!”, concluyó.