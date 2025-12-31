 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Violento episodio en la vía pública

Cuidacoches provocó daños en un auto porque no quisieron pagarle: video

Una familia sufrió daños en su vehículo luego de rechazar el pago exigido por cuidacoches. El hecho ocurrió frente a un club de Rosario y el agresor fue demorado.

31 de Diciembre de 2025
El accionar del cuidacoches quedó filmado
El accionar del cuidacoches quedó filmado Foto: Rosario 3

Una familia sufrió daños en su vehículo luego de rechazar el pago exigido por cuidacoches. El hecho ocurrió frente a un club de Rosario y el agresor fue demorado.

Una familia que asistía al Club Universitario de la ciudad de Rosario, vivió un momento de extrema tensión luego de que su automóvil fuera vandalizado por un cuidacoches, que tuvo esa reacción cuando no quisieron pagarle una suma de dinero por el supuesto “cuidado” del vehículo.

 

El episodio ocurrió en la zona de avenida Del Huerto al 1100, donde el dueño del rodado detuvo la marcha para descender y buscar a su hija. En ese contexto, fue abordado por personas que se desempeñaban como cuidacoches, quienes le exigieron el pago de una “tarifa” para dejar el auto estacionado en la vía pública.

Ante la negativa del conductor, la situación escaló minutos más tarde. Según se informó, el vehículo fue atacado y sufrió importantes daños mientras la familia permanecía dentro de las instalaciones del club, sin advertir de inmediato lo ocurrido en el exterior.

 

Tras conocerse el hecho, desde la Municipalidad de Rosario confirmaron que el presunto agresor fue demorado por personal municipal por no portar identificación y para averiguación de antecedentes. Además, se indicó que no hubo un llamado previo al sistema de emergencias 911.

 

Temas:

cuidacoches violento Rosario
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso