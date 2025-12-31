Cuidacoches provocó daños en un auto porque no quisieron pagarle: video

Una familia que asistía al Club Universitario de la ciudad de Rosario, vivió un momento de extrema tensión luego de que su automóvil fuera vandalizado por un cuidacoches, que tuvo esa reacción cuando no quisieron pagarle una suma de dinero por el supuesto “cuidado” del vehículo.

El episodio ocurrió en la zona de avenida Del Huerto al 1100, donde el dueño del rodado detuvo la marcha para descender y buscar a su hija. En ese contexto, fue abordado por personas que se desempeñaban como cuidacoches, quienes le exigieron el pago de una “tarifa” para dejar el auto estacionado en la vía pública.

⚠️ LE REVENTARON TODO EL AUTO 👉 Una familia socia del Club Universitario vivió un momento de extrema tensión cuando un cuidacoches destrozó su auto tras negarse a pagar una “tarifa” en la calle. pic.twitter.com/8N427ERGjE — Rosario3.com (@Rosariotres) December 30, 2025

Ante la negativa del conductor, la situación escaló minutos más tarde. Según se informó, el vehículo fue atacado y sufrió importantes daños mientras la familia permanecía dentro de las instalaciones del club, sin advertir de inmediato lo ocurrido en el exterior.

Tras conocerse el hecho, desde la Municipalidad de Rosario confirmaron que el presunto agresor fue demorado por personal municipal por no portar identificación y para averiguación de antecedentes. Además, se indicó que no hubo un llamado previo al sistema de emergencias 911.