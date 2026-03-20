Convocatoria nacional: buscan familia para cuatro hermanos en adopción

Cuatro hermanos en adopción. El Registro Único de Adopciones abrió una convocatoria pública en todo el país para encontrar una familia que adopte de manera conjunta a cuatro hermanos de 11, 10, 9 y 6 años. El pedido fue impulsado por la Unidad de la Jueza N.° 5, a cargo de la magistrada Carla Olocco, con el objetivo de garantizar el derecho de los niños a crecer en un entorno familiar.

La búsqueda está dirigida a personas solas, familias o parejas de cualquier punto de Argentina que puedan ofrecer un ambiente estable, afectivo y comprometido con la historia de los niños. Desde el organismo remarcaron la importancia de preservar el vínculo fraternal, ya que los hermanos mantienen una relación muy cercana.

En ese sentido, destacaron que los cuatro expresaron su deseo de permanecer juntos, lo que convierte a esta convocatoria en un llamado especial dentro del sistema de adopciones.

Historias, intereses y trayectorias

Sasha, de 11 años, es la mayor del grupo y cursa sexto grado. “Ha logrado avances significativos en su aprendizaje y puede expresar con claridad sus intereses. Disfruta de la danza, el fútbol, la pintura y las actividades al aire libre”.

Keyla, de 10 años, asiste a quinto grado y “se destaca por su carácter solidario y su atención hacia los demás. Entre sus actividades favoritas se encuentran pintar, andar en bicicleta y montar a caballo”.

Guadalupe, de 9 años, cursa cuarto grado y es descripta como “una niña activa y risueña”. Le gusta dibujar y jugar al aire libre, y actualmente requiere acompañamiento en su proceso de alfabetización.

Elías, el menor de 6 años, asiste a segundo grado. “Es un niño cariñoso, alegre y con gran entusiasmo por actividades como andar en bicicleta. En su trayectoria escolar cuenta con el apoyo de un docente especializado”.

Un llamado a la adopción con compromiso

Desde el organismo señalaron que todos los niños tienen el calendario de vacunación completo y gozan de buen estado general de salud, lo que permite enfocar el proceso en el acompañamiento emocional y vincular.

Como parte de los requisitos, se considera favorable que la futura familia pueda garantizar un espacio de acompañamiento psicoterapéutico, clave para fortalecer el desarrollo integral de los hermanos.

Las personas interesadas en postularse deberán ingresar al sitio oficial del RUA, buscar la convocatoria N.° 02/26 y completar el formulario correspondiente, en el marco de un proceso que prioriza el bienestar y los derechos de los niños.