Convenios con comunas permitirán a Vialidad Provincial intervenir caminos rurales estratégicos

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, encabezó un encuentro de trabajo con representantes de comunas y juntas de gobierno para coordinar tareas de conservación en caminos rurales. La reunión tuvo como objetivo avanzar en la firma de convenios que permitan ejecutar obras en tramos de uso productivo y social.

Durante el encuentro se definieron lineamientos para mejorar la transitabilidad en zonas clave del interior entrerriano, priorizando aquellos caminos que cumplen un rol central para la producción y la vida cotidiana de las comunidades rurales.

Obras en cinco departamentos entrerrianos

Las intervenciones se llevarán adelante en los departamentos Federación, Uruguay, San Salvador, Villaguay y Paraná. Los convenios permitirán articular recursos y trabajos entre los gobiernos locales y Vialidad Provincial, con el fin de garantizar un mantenimiento sostenido de la red vial secundaria.

Desde los gobiernos rurales destacaron la importancia de estas acciones para asegurar la conectividad, especialmente en períodos de mayor circulación vinculada a la actividad agropecuaria.

Valoración del trabajo articulado

Autoridades comunales presentes coincidieron en que la firma de convenios representa una herramienta clave para sostener el estado de los caminos. Señalaron que el trabajo conjunto fortalece la capacidad de respuesta ante las demandas de los vecinos y del sector productivo.

En ese sentido, se remarcó que la conservación vial resulta fundamental para el traslado de la producción, el acceso a servicios y la vinculación entre localidades.

Amplia participación institucional

Del encuentro participaron representantes de Estación Sosa y Gloria Vittor (departamento Paraná), Jubileo (Villaguay), Colonia Baylina (San Salvador), Gualeguaycito (Federación) y Tala (Uruguay). También estuvieron presentes autoridades técnicas del organismo vial provincial.

Las partes acordaron avanzar en la firma de los convenios en el corto plazo, con el objetivo de iniciar los trabajos de conservación lo antes posible y sostener la transitabilidad en caminos estratégicos del territorio entrerriano.