Contratos truchos: “no hay ninguna firma de mi defendido”, dijo abogado defensor de imputado

El abogado Iván Vernengo, que defiende a Alfredo Bilbao en la causa de contratos truchos, dialogó en el programa "Plaza Mansilla" que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7

En ese sentido, señaló que el proceso penal está en la etapa intermedia, es decir en la remisión a juicio, “cuando la fiscalía dice que se ha agotado la investigación y entiende que debe llevarse a juicio sobre ciertos imputados por un delito”, precisó y agregó que “ya lleva varios meses”.

“Es una causa voluminosa, compleja. Estamos en un proceso en que las defensas hemos hecho ciertos planteos y recursos sobre ciertas decisiones de la jueza de garantía y que después fueron convalidadas, en parte por el tribunal de Apelaciones”, recordó.

Presuntas incongruencias en el legajo

Acerca del legajo fiscal y en relación a una declaración realizada por el propio Vernengo en 2019, donde afirmaba que “en el legajo fiscal hay puntas para determinar responsabilidades de funcionarios políticos”, el abogado señaló que esa aseveración la hizo “siguiendo la hipótesis fiscal”.

De este modo, enfatizó que siguiendo la hipótesis fiscal, que sostiene que “ha habido un delito como ellos lo esgrimen en su remisión a juicio”.

Acerca de su defendido, Bilbao, el abogado aseguró que “no era un funcionario público, no tenía ningún tipo de poder de decisión en cuanto al proceso de contratación”.

Y sumó: “Si yo sigo la hipótesis fiscal, había un nivel superior de indecisiones para hacer o facilitar este supuesto delito que estaban en capas políticas, incluso dentro de la administración pública en puestos superiores a nuestro defendido”.

Vernengo sostuvo que “hay incongruencias” en los montos que afirma la Fiscalía de Estado en su demanda civil en relación con lo que dice el Ministerio Público Fiscal. “Evidentemente ese dinero no está dentro, ni siquiera, de la totalidad de los imputados hoy en día”, marcó.

Sobre los presuntos responsables

En relación a otra declaración realizada anteriormente por Vernengo, donde sostuvo que "parece que la fiscalía está más preocupada por averiguar qué bienes tienen estos imputados, pero es imposible que tengan 1,200 millones de pesos que se sustrajeron del Estado Provincial. Ese dinero está en otras manos, en manos de personas que no están imputadas, obviamente”, el abogado señaló que se refería a aquellas personas que “tenían el poder decisorio tanto administrativo como político para realizar las contrataciones que el Ministerio Público sostiene que son ilegales”.

“Yo no sospecho a nadie. Si pienso lógicamente, ¿quién puede contratar legalmente y administrativamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Mi defendido no tenía ese poder de decisión”, aseveró.

Alfredo Bilbao (Foto: Análisis)

“Estimo que los que están autorizados a contratar y aprobar son, en principio los legisladores, los presidentes de bloque y los presidentes de ambas cámaras, que son los que refrendan los decretos de la cámara”, agregó.

La causa de contratos truchos en la legislatura II investiga dos periodos diferentes, 2008-2018, menos en la Cámara de Diputados que es a partir de 2011. En ese sentido, Vernengo señaló que “hicieron un corte sin explicar absolutamente nada”.

Vernengo sostuvo que quienes organizaron las contrataciones falsas fueron “autoridades superiores, legisladores o el vicegobernador que es quien ejerce la presidencia de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, presidentes de bloque” e indicó: “No sé porque ellos dicen que no pudieron individualizar a las personas cuando es público quiénes eran autoridades y en todos los periodos investigados”.

“Es evidente que no quieren establecer qué fue lo que pasó, según su hipótesis, con las autoridades superiores políticas. Sino es inexplicable que se le impute hoy en un peculado culposo o imprudente, que quiere decir que no hubo dolo, que no hubo intención de hacer lo que se hizo, sino que por negligencia o impericia o no cumplimiento de los reglamentos que tenían que cumplir, permitieron que otros sustrajeran los dineros públicos”, marcó.

La imputación de su defendido

En ese marco, el abogado opinó irónicamente que se trata de “la causa trucha de contratos II”, no la “causa de contratos truchos II”. Además, agregó que sobre esta investigación su equipo “se enteró por los medios periodísticos”.

“Ni el doctor Petenatti, que es mi socio y también codefensor, ni yo estamos formalmente en la causa contratos II. Hablo de lo que sé por los medios y por la información que nos mandó el Ministerio Público a requerimiento de varias defensas que participan en la causa de contratos I”, argumentó.

Sobre la imputación, peculado culposo, señaló que “lo sorprendió”. “Si yo sigo la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la causa madre, contratos I, conocida antes como la causa contratos truchos, la mayoría de los imputados habla de que distribuían a otras personas parte del producido o entregaban parte ese dinero sustraído del Estado a otras personas que no pudieron individualizar”, relató.

Las penas

“A nuestro defendido la pena que se le pide en la revisión a causa a juicio es 12 años. Él no era ni funcionario público ni tenía poder de decisor sobre contrataciones en ninguna de las cámaras”, reiteró el abogado.

“Si es así, ¿cuántos años le van a pedir a quienes se quedaron con la mayoría o el gran porcentaje de esos mil doscientos millones, que dice el Ministerio Público, se sustrajeron del Estado? A nuestro defendido que no fue le piden 12, creo que al que más le piden, que ha sido funcionario de las cámaras, le pidieron entre 15 y 16 años”, reflexionó.

División de las causas

En este punto hizo especial hincapié en que “la causa es una” y que una de las críticas en materia recursiva dentro del contrato es “el hecho que se imputa”.

“Nuestro defendido no sabe de qué contratos estamos hablando porque en la imputación no figura ningún contrato, habla en general. Incluso ha habido distintas variaciones en el número de contratos”, puntualizó.

“¿Cómo uno puede defenderse, si en la imputación dice que hicieron contratos, que no eran legales, cuando no hay ninguna firma de mi defendido en los contratos? Porque lo primero que quiero saber, es ¿cuáles son los contratos que yo facturé o creé, que son ilegales o truchos? Pero eso no está en la imputación por ejemplo”, dijo el abogado defensor.

Al respecto, el letrado se explayó sobre lo que considera “desmanejos en la causa”. “En las cuestiones probatorias, hubo un desmanejo de la evidencia digital, que es otra materia que actualmente, va por en otro recurso; donde el material que fue secuestrado, sea teléfonos o computadoras, se ha hecho con una desprolijidad y sin cumplir protocolos vigentes y normas básicas periciales”, señaló Vernengo.

“Si uno no tiene la redacción del hecho completa y detallada, de qué se lo está acusando, mal puede defenderse”, afirmó.

Expectativas sobre las definiciones del juicio

Vernengo reiteró que “debería haberse hecho una sola causa. Era fácil identificar quién es la autoridad de las cámaras en su momento. Estaban los reglamentos donde se establecía quiénes podían contratar, cómo era el trámite de la para efectuar las contrataciones del personal temporario. Por lo tanto, debió haberse investigado en ese sentido”.

“Con esta causa de contratos II pretenderían hacerlo, erradamente, y no sé qué voluntad habrá de investigarlo hasta las últimas consecuencias en virtud de la imputación que se le han realizado a quienes han sido citados en principio”, sumó.

“Llegado el juicio en la causa en la que intervenimos de contratos I, tenemos citadas varias personas como testigos, que tal vez se han imputado en la causa contratos II. Van a comparecer a declarar como testigos en la causa contratos y podrán ser pasibles ser imputados en una causa contratos II”.