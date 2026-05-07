Adán Bahl: "Estamos trabajando en una agenda nacional, internacional, regional y en un programa de gobierno"

REDACCIÓN ELONCE
El senador nacional del PJ cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei y a la gestión provincial de Rogelio Frigerio. Adán Bahl aseguró que “no existe” un plan económico nacional y sostuvo que el peronismo se prepara para volver a ser alternativa en 2027.
El senador nacional por el PJ, Adán Bahl, realizó un extenso análisis de la situación política y económica del país durante una entrevista en el programa "Plaza Mansilla", donde apuntó contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó la gestión provincial de Rogelio Frigerio y habló sobre el futuro del peronismo entrerriano. “Esto es lo que hay, no hay nada más”, afirmó el dirigente justicialista al describir el presente económico argentino.
Durante la conversación, Bahl se refirió a su experiencia como legislador nacional luego de haber ocupado distintos cargos ejecutivos, entre ellos ministro, intendente de Paraná y vicegobernador. “Es la primera vez que estoy en un cargo legislativo. Es muy interesante. Hay gente muy valiosa en el bloque”, expresó. También reconoció las limitaciones que enfrenta actualmente la oposición en el Congreso: “No tenemos muchas oportunidades de cambiar nada, porque el oficialismo tiene todos los votos y saca las leyes que quiera sacar”.
El exintendente de Paraná explicó además que inicialmente no tenía previsto competir por una banca en el Senado nacional. Sin embargo, señaló que el contexto político y la necesidad de preservar la unidad territorial terminaron modificando esa decisión. “No pensaba ser candidato ni a senador ni a diputado”, aseguró, aunque luego detalló que junto a Guillermo Michel realizaron “una excelente campaña” recorriendo gran parte de la provincia.
Críticas al gobierno de Javier Milei
Uno de los tramos más duros de la entrevista estuvo centrado en la situación económica nacional y en las políticas implementadas por el presidente Javier Milei. Bahl sostuvo que el oficialismo no tiene un programa económico de largo plazo y que la sociedad comienza a sufrir las consecuencias del ajuste.
“Quisiera creer que el ministro de Economía o el presidente tendría algún plan, pero no existe. Esto es lo que hay”, afirmó. En ese sentido, enumeró una serie de problemas sociales y económicos que, según dijo, se profundizan día a día: “Las familias endeudadas en cuotas para poder comer, la caída del consumo, la caída del trabajo”.
Además, acusó al Gobierno nacional de buscar confrontaciones permanentes para evitar discutir soluciones concretas. “Lo único que vemos son peleas. El gobierno se pelea con los periodistas, se pelea con los economistas, está de una manera muy agresiva”, manifestó.
Bahl incluso pronosticó un agravamiento del escenario económico en los próximos meses. “Creo que en seis meses la situación de la Argentina va a estar peor aún”, aseguró, al tiempo que consideró que el oficialismo “no tiene la capacidad, el interés ni las características” para resolver los problemas estructurales del país.
En relación con las últimas elecciones nacionales, el senador consideró que el “voto miedo” tuvo una fuerte incidencia en el resultado. Según explicó, muchos ciudadanos temían que una derrota de Milei pudiera generar un escenario de inestabilidad aún mayor. “La gente pensaba que el lunes, si perdía Milei, iba todo al demonio y tenía miedo de eso”, sostuvo.
La situación del peronismo y el escenario electoral
A lo largo de la entrevista, Bahl también analizó el presente del peronismo tanto en Entre Ríos como a nivel nacional. Allí aseguró que el justicialismo atraviesa un proceso de reorganización y que trabaja en la construcción de un programa de gobierno con vistas al futuro.
“Nosotros ya en el Senado estamos trabajando en una agenda nacional, internacional, regional y local y en un programa de gobierno”, explicó. Para el dirigente, uno de los errores históricos de la política fue dejar de escuchar las demandas reales de la ciudadanía. “La gente quiere soluciones a los problemas que tiene”, afirmó.
Sobre la realidad interna del PJ entrerriano, destacó la aparición de nuevos dirigentes y habló de un “semillero muy bueno” de jóvenes militantes y referentes territoriales. “Vi muchos jóvenes, varones y mujeres, excelentes perfiles para asumir la responsabilidad de ser intendentes”, expresó.
Consultado acerca del liderazgo partidario, reconoció que actualmente existe una conducción más horizontal debido a que el peronismo perdió el gobierno provincial. “El peronismo siempre ha sido verticalista y ha tenido un jefe. Al no tener gobernador, no se ordena”, explicó.
No obstante, sostuvo que la situación terminará ordenándose con el tiempo y mediante elecciones internas. “No hay margen para que cuatro o cinco personas definan un candidato con el dedo”, remarcó. En ese marco, defendió la necesidad de realizar PASO y legitimaciones internas para definir futuras candidaturas.
Bahl también se refirió al encuentro realizado en Parque Norte, donde distintos sectores del peronismo debatieron ideas y propuestas sin instalar candidaturas presidenciales. “El próximo candidato a presidente nuestro tiene que salir de una gran interna”, opinó.
Cuestionamientos a la gestión provincial
En otro tramo de la entrevista, el senador nacional apuntó contra la administración provincial encabezada por Rogelio Frigerio. Allí sostuvo que esperaba un cambio más profundo en los primeros meses de gestión y calificó al actual gobierno como “absolutamente deslucido”.
“Escucho muchos intendentes que me dicen: ‘Este es el peor gobierno, el que peor nos ha tratado’”, afirmó. Según Bahl, los municipios enfrentan serias dificultades financieras producto de la caída de recursos y de la falta de acompañamiento provincial.
Además, señaló que actualmente existe una desconexión entre el gobierno provincial y los intendentes. “Hoy no viene nadie a Casa de Gobierno”, aseguró, en contraste con administraciones anteriores donde —según relató— había una relación más fluida con ministros y funcionarios.
Pese a sus críticas, reconoció que los gobernadores suelen mantener buenos niveles de imagen pública mientras puedan cumplir con el pago de salarios y sostener cierta estabilidad administrativa.
La causa de los Contratos Truchos
Sobre el final de la entrevista, Bahl fue consultado acerca de la causa conocida como “contratos truchos” en la Legislatura entrerriana, investigación en la que debió presentar abogados junto a otros expresidentes de la Cámara.
El dirigente aclaró que no existe una imputación formal en su contra, aunque reconoció que decidió ponerse a disposición de la Justicia desde el inicio del proceso. “Nosotros los que estamos en política siempre tenemos el deber de dar explicaciones”, sostuvo.
Asimismo, explicó las medidas que —según dijo— tomó su gestión al momento de detectarse irregularidades. “Suspendimos los pagos de las personas que estaban bajo investigación”, indicó. También mencionó sumarios administrativos, revisiones internas y la implementación de nuevos mecanismos de control.
“Los gestos de política y en los hechos de corrupción son fundamentales”, afirmó. Finalmente, aseguró que no siente preocupación por la causa y que considera la investigación como “una excelente oportunidad” para exponer públicamente las acciones realizadas durante su administración.