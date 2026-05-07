Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el “per saltum” del Gobierno para validar la ley

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional. El Ejecutivo buscaba que el tribunal interviniera directamente en el análisis de validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional. El Ejecutivo buscaba que el tribunal interviniera directamente en el análisis de validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El fallo judicial lleva las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Los jueces entendieron que la solicitud no cumple con los requisitos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial para saltear instancias.
Para la Corte, no se observan las condiciones de excepción necesarias para admitir este recurso extraordinario en la etapa actual. El máximo tribunal ratificó así que el expediente debe agotar los pasos previos antes de ser tratado en su estrado.
Los argumentos del rechazo
El artículo 257 del Código Procesal establece que se pueden omitir instancias intermedias solo ante una "notoria gravedad institucional". En este caso, el tribunal consideró que no están dados los requisitos para entender en el caso antes de que se expidan las cámaras de apelaciones.
La presentación había sido realizada por la Procuración del Tesoro el pasado 16 de abril. El Gobierno intentó acelerar el proceso tras una serie de fallos contradictorios en los tribunales del trabajo.
Cabe recordar que el conflicto judicial se inició por una medida cautelar impulsada por la CGT que suspendió más de 80 artículos de la reforma. La validez de estos puntos es lo que el Ejecutivo pretende ratificar de forma definitiva.
Antecedentes y estado de la norma
En una primera etapa, un juez de grado había declarado la inconstitucionalidad de gran parte de la modernización laboral. Sin embargo, esa decisión fue revocada posteriormente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
A raíz de ese fallo de la Cámara, la reforma laboral recuperó su vigencia plena de manera provisoria. A pesar de esto, el Gobierno nacional insistió con el per saltum para obtener un respaldo jurídico final de la Corte Suprema.