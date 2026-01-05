Con Pinky y el Brujo Ezequiel, Valle María coronó la Fiesta del Sol y del Río

La Fiesta del Sol y del Río volvió a confirmar su lugar como uno de los eventos culturales y musicales más importantes de la región. Durante el sábado y el domingo, el camping de Valle María fue escenario de una masiva convocatoria que combinó música tropical, encuentros familiares y propuestas recreativas, coronando así la duodécima edición del tradicional festival.

El cierre del evento tuvo como protagonistas a artistas de renombre nacional que lograron una conexión inmediata con el público. Elonce estuvo presente durante la última jornada y dialogó con los músicos que formaron parte de una grilla que hizo vibrar a vecinos y turistas llegados desde distintos puntos de Entre Ríos y provincias cercanas.

Desde la organización destacaron el comportamiento del público, el clima festivo y la consolidación de la fiesta como un atractivo turístico clave para Valle María, que año tras año apuesta a una propuesta artística diversa y de calidad.

Artistas consagrados y primera vez en el festival

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Pinky, integrante del proyecto “Un Poco de Ruido”, quien se mostró emocionado por su debut en el festival. “Ya pude ver un poco cómo es el público. Hay muchísimas ganas de subir al escenario. Vine con mucha emoción porque me habían contado lo que era el festival”, expresó antes de su show.

El artista destacó además la calidez de la localidad: “Es la primera vez que vengo a Valle María. Estuvimos parando en Libertador San Martín y todo es muy lindo, la gente es muy cálida”. También se refirió a su reciente consagración en los Martín Fierro, señalando que el reconocimiento llegó como fruto del trabajo y no como un objetivo inicial.

En cuanto a sus proyectos, Pinky adelantó que el 2026 será un año de cambios y desafíos, con la expectativa de afrontarlos de la mejor manera junto a su equipo.

Emoción, regreso y agradecimiento al público

Otro de los shows destacados fue el de la banda Sin Nombre. Enzo Barzola, minutos antes de subir al escenario, afirmó: “Vengo a dar lo mejor para esta noche. Hay mucha gente y estoy muy contento. Es la primera vez que vengo”. Por su parte, Gonzalo recordó su paso anterior por Valle María y celebró el reencuentro con el público.

“Es impresionante la gente, es increíble. Hace mucho habíamos venido y ahora pudimos regresar. Siempre es un grupo increíble acá en Valle María”, expresó el músico, agradeciendo el acompañamiento constante del público entrerriano.

El cierre musical estuvo a cargo de El Brujo Ezequiel, un habitué de la Fiesta del Sol y del Río, quien participó por tercera vez del evento. “Estoy feliz de estar acá nuevamente en esta fiesta tan importante. La gente me atiende muy bien y eso me pone muy feliz”, sostuvo.

El artista remarcó el entusiasmo del público entrerriano y reafirmó su compromiso con la música tropical, un género que fue protagonista durante todo el fin de semana. Así, Valle María despidió una nueva edición de la Fiesta del Sol y del Río, reafirmando su identidad cultural y su capacidad de convocatoria.