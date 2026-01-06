El tiempo mostrará marcados contrastes entre calor, lluvias y posible ciclogénesis

Entre Ríos y la región disfrutan jornadas veraniegas con temperaturas agradables y baja humedad, tras el ingreso de aire más fresco. No obstante, el pronóstico anticipa un aumento de la inestabilidad hacia mediados de semana, con probabilidad de lluvias y tormentas en gran parte del país.
Tiempo. El panorama meteorológico en Argentina muestra una marcada diversidad de condiciones, con alternancia entre jornadas calurosas, tormentas y lapsos de mayor estabilidad. En Entre Ríos y la región, el inicio de la semana transcurre con características típicamente veraniegas, aunque con un alivio poco habitual para esta época del año.
El ingreso de aire más fresco durante el fin de semana permitió disfrutar de días con cielo despejado, baja humedad y temperaturas agradables, una combinación que muchos definieron como una verdadera “caricia al alma”. Sin embargo, este escenario comenzará a modificarse en los próximos días.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes en Entre Ríos se presentará con nubosidad en aumento hacia la noche, con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 31 °C. El miércoles podría marcar un cambio en las condiciones: se espera una atmósfera algo inestable, con probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas, temperaturas que oscilarán entre los 19 °C y los 32 °C y viento del sector sudeste.
De acuerdo al pronóstico extendido, entre jueves y sábado se abriría un período de mayor inestabilidad, con posibilidad de tormentas localmente fuertes, especialmente en el centro del país y el Litoral.
Notorias diferencias a nivel nacional
A nivel nacional, las diferencias entre regiones serán notorias. Mientras zonas del norte y del Litoral mantienen condiciones propicias para el desarrollo de nubes convectivas, con calor y lluvias, el centro y la Patagonia experimentarán oscilaciones térmicas y eventos más secos o con precipitaciones aisladas.
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
“En esta región predominará un ambiente cálido, con períodos calurosos y alternancia entre cielos despejados y nubes de desarrollo vertical durante las tardes”, informó el meteorólogo Mauricio Saldivar y explicó que la probabilidad de lluvias aisladas y tormentas de variada intensidad aumentará hacia mediados de semana debido a la combinación de aire húmedo y el avance de un sistema frontal, que además traerá viento arrachado del sudeste.
Hacia el fin de semana, “las lluvias y tormentas podrían intensificarse por la formación de un centro de bajas presiones en el norte de Córdoba, que se desplazará hacia el Río de la Plata y afectará al sur del Litoral”, sostuvo el especialista
Provincia de Buenos Aires y Costa Atlántica
En el AMBA y la provincia de Buenos Aires, la semana alternará días mayormente soleados con la probabilidad de chaparrones o tormentas aisladas hacia el miércoles, por la llegada de un frente frío. Este sistema traerá aire más fresco y húmedo, con cielos nubosos en la costa atlántica y escasa amplitud térmica, con mínimas de 18 °C y máximas de 22 °C, que irán en aumento hacia el fin de semana.
Además, “la ciclogénesis prevista para mediados de semana podría afectar al nordeste bonaerense y al AMBA hacia el sábado y parte del domingo, con lluvias moderadas, viento del sudeste y riesgo de crecida del Río de la Plata”, mencionó a Meteored.
Norte Argentino: NOA y NEA
Saldivar detalló que “en el norte del país continuará una combinación de calor y probabilidad de lluvias. En el NOA se prevén precipitaciones intermitentes y cielo parcialmente nublado, con aumento de tormentas hacia mediados de semana, especialmente el miércoles, y temperaturas máximas cercanas a los 25 y 26 °C”
Y agregó que “en el NEA, el escenario será similar, con tormentas dispersas entre miércoles y viernes y una mejora hacia el fin de semana. Las máximas podrían alcanzar entre 32 y 38 °C, con un posterior descenso tras el pasaje de un frente frío.