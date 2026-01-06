 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Detalles del recorrido

Los Reyes Magos llevarán música, caramelos y premios en una gran caravana

La tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos se llevará adelante este martes con una caravana que recorrerá distintos barrios, lluvia de caramelos y el esperado sorteo de bicicletas. La celebración convocará a familias y niños en una jornada llena de música y emoción.

6 de Enero de 2026
La Fiesta Provincial de los Reyes Magos se llevará adelante este martes con una caravana que recorrerá distintos barrios de la ciudad, llevando música, caramelos y momentos de alegría a niños y familias. Esta actividad será organizada por la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el barrio km 5½ de la zona sur.

La celebración, considerada la más antigua de su tipo en la provincia de Entre Ríos, tendrá como principal objetivo compartir una jornada festiva con los más chicos y sostener una tradición que se renueva año tras año gracias al esfuerzo y compromiso de la comunidad.

 

La caravana comenzará su recorrido a partir de las 17, con salida desde la rotonda de Bajada Grande. Los tres Reyes Magos avanzarán acompañados por una banda de música y un colorido desfile que promete generar entusiasmo en cada punto del trayecto, con una lluvia de caramelos destinada a los niños.

Recorrido por los barrios

Según lo informado por la organización, la caravana pasará por distintos sectores de la ciudad, entre ellos La Pasarela, calle Caputo, la zona de la Base Aérea y el barrio Gazzano, además de otros puntos estratégicos del recorrido.

 

Durante el trayecto, los Reyes Magos realizarán paradas en plazas y espacios públicos, donde arrojarán caramelos y se sacarán fotos con los chicos que se acerquen a participar del festejo. El cierre de la actividad está previsto alrededor de las 20 en la intersección de avenida Las Américas y calle Juan Báez.

Sorteo de bicicletas y participación comunitaria

Uno de los momentos más esperados de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos será el sorteo de bicicletas, un premio tradicional que genera gran expectativa entre los niños de la ciudad. La entrega formará parte de la celebración y se concretará durante el desarrollo del evento.

 

La organización del festejo será completamente gratuita y contará con un operativo especial integrado por inspectores de tránsito, personal policial y bomberos voluntarios, quienes trabajarán para garantizar el orden y la seguridad durante todo el recorrido.

 

Desde la capilla organizadora también se destacó la colaboración de la comunidad, que aportó donaciones de bicicletas y caramelos. En ese marco, se reiteró la invitación a vecinos y vecinas a sumarse y acompañar una celebración que busca llevar alegría y esperanza a los más chicos en una fecha tan especial.

