País europeo busca trabajadores en el exterior y ofrece sueldos de hasta 6.500 euros

Con una economía sólida y pleno empleo, el país europeo profundiza la búsqueda de personal extranjero para cubrir unas 85.000 vacantes. Los salarios oscilan entre 3.500 y 6.500 euros mensuales y alcanzan a rubros clave como salud, tecnología, industria y servicios.
Suiza atraviesa una paradoja que, para miles de personas en otros países, representa una oportunidad concreta de empleo. Con una de las economías más sólidas del mundo y altos estándares de vida, el país enfrenta una falta creciente de trabajadores que ya no se limita a un rubro puntual, sino que atraviesa a todo el mercado laboral. La consecuencia es clara: empresas y organismos públicos necesitan cubrir alrededor de 85.000 puestos y miran cada vez más allá de sus fronteras.
La búsqueda activa de personal incluye perfiles calificados y también puestos operativos, con salarios mensuales que van desde los 3.500 hasta los 6.500 euros, cifras muy por encima del promedio europeo.
El déficit de mano de obra es el resultado de varios factores que se fueron acumulando en los últimos años. Uno de los más determinantes es el envejecimiento de la población. En sectores sensibles como la salud, una parte significativa de los profesionales está próxima a jubilarse, sin que exista un recambio suficiente de jóvenes formados para ocupar esos lugares.
A esto se suma el bajo crecimiento demográfico y un mercado laboral en pleno empleo. En muchas regiones del país, la tasa de desocupación se mantiene en niveles mínimos, lo que limita la disponibilidad de personal local. Frente a este escenario, la contratación de trabajadores extranjeros dejó de ser una opción para transformarse en una necesidad estructural, informó Bae Negocios
Los sectores con más vacantes abiertas en Suiza
La demanda laboral se extiende a múltiples actividades y no se concentra en un solo segmento. Entre los sectores que registran mayor cantidad de búsquedas se destacan:
Salud: médicos, enfermeros, técnicos sanitarios y personal para hospitales y clínicas.
Tecnología e informática: desarrolladores de software, especialistas en sistemas, ciberseguridad, automatización y análisis de datos.
Ingeniería e industria: técnicos y profesionales vinculados a energía, manufactura y construcción.
Gastronomía y hotelería: cocineros, ayudantes de cocina, personal de sala y gestión hotelera
.Logística y transporte: conductores profesionales, operarios calificados y técnicos.
En muchos casos, las empresas priorizan cubrir los puestos vacantes con rapidez, incluso flexibilizando requisitos de experiencia, siempre que el candidato cuente con formación básica y disposición para adaptarse.