España ofrece becas para profesionales argentinos: los detalles

La Universidad de Jaén lanza una nueva convocatoria de becas para profesionales argentinos interesados en cursar posgrados en España. El programa cubre matrícula y otros beneficios.
La Universidad de Jaén, en la región de Andalucía, España, lanza una nueva edición del Programa de Becas de Atracción del Talento, destinada a profesionales argentinos que desean continuar su formación académica con estudios de posgrado en España. La iniciativa apunta a facilitar el acceso a másteres universitarios en diversas áreas del conocimiento, con beneficios económicos y académicos para los seleccionados.
Esta convocatoria está dirigida a jóvenes con desempeño académico de excelencia, mayores de 18 años, que cuentan con título universitario finalizado o que pueden completarlo antes del 31 de julio de 2026. Además, se exige un promedio mínimo equivalente a 8 puntos sobre 10, conforme a la Declaración de Equivalencia del Ministerio de Educación de España.
Másteres disponibles
Dicha propuesta académica incluye una amplia variedad de másteres, con una duración de uno o dos años, distribuidos en distintas áreas. En Ciencias de la Salud, se ofrecen programas vinculados a investigación, gerontología, seguridad alimentaria y calidad de vida. En Ciencias Experimentales, se contemplan estudios en biotecnología, biomedicina, química aplicada, conservación de hábitats y producción olivícola.
En Ciencias Sociales, los interesados pueden optar por másteres en turismo sostenible, administración de empresas, gestión administrativa, psicología positiva, violencia de género y servicios sociosanitarios. También se incluyen propuestas en Humanidades, orientadas al patrimonio cultural, el arte, la historia, la educación estética, la música y el diseño. En el área de Ingeniería, se ofrecen posgrados en energías renovables, seguridad informática, telecomunicaciones, mecatrónica, robótica, industria conectada y construcción sostenible, entre otros.
Modalidades de las becas
El programa contempla dos modalidades. La Modalidad A incluye 20 becas completas que cubren la matrícula, tasas administrativas, seguro escolar y una asignación anual de 3.190 euros, además de cursos gratuitos de español para quienes lo necesitan. En tanto, la Modalidad B ofrece 10 becas que financian la totalidad de los créditos del máster, los costos de matrícula y el reconocimiento de estudios previos.
Las clases se dictan mayoritariamente en español, con excepción del máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, que se desarrolla en inglés. Por ese motivo, se solicita acreditar el nivel de idioma correspondiente al momento de la postulación.
Requisitos y cómo inscribirse
Cada postulante puede elegir un solo máster por solicitud, con un máximo de dos postulaciones por persona. La documentación requerida debe presentarse de manera digital e incluye identificación personal, certificado académico con nota media y equivalencia española, acreditación de idioma y copia del título universitario, en caso de contar con él.
Las solicitudes se reciben hasta el 15 de febrero de 2026 a las 23.59 (hora de España) a través de la plataforma online de la Universidad de Jaén. El trámite de inscripción se realiza en el siguiente enlace oficial:
https://www.ujaen.es/internacional/convocatorias-internacionales/convocatoria-programa-de-becas-de-atraccion-del-talento-para-19
Quienes resulten seleccionados deben completar posteriormente los trámites de admisión, visado, matrícula y registrarse en la Oficina de Relaciones Internacionales antes del 10 de noviembre de 2026, indica Clarín.
Desde la institución destacan que, además del financiamiento, el programa brinda acompañamiento durante todo el proceso administrativo y académico, lo que representa una oportunidad concreta para que profesionales argentinos accedan a estudios de posgrado en Europa con respaldo institucional.