“La gente vino y disfrutó de la playa y del espectáculo” afirmó el intendente de Valle María

Este sábado y domingo Valle María realizó su duodécima edición de la Fiesta del Sol y del Río. Al respecto, autoridades municipales y provinciales realizaron su balance con los shows de espectáculos musicales y recreativos.

Mario Sokolovsky, intendente de Valle María, sostuvo: “Estamos concluyendo la fiesta, estamos muy contentos, en un hermoso ambiente familiar y también una hermosa juventud. La estamos pasando muy bien con la gente”.

Foto: Elonce.

Luego, agregó que la duodécima edición, a su manera de ver, fue “positivo”. “Este fin de semana el clima fue un poco extraño. Ayer fue un día fresco para la época del año, pero eso no impidió que la gente venga y disfrute tanto de la playa como del espectáculo en el escenario”.

“El camping trabaja todo el año. El verano y la playa nos identifica. Esperamos que sea una buena temporada en enero y febrero y después durante todo el año. Mucha gente de Paraná viene a pescar y a acampar”. Por último, cerró: “Ya se proyecta la fiesta (para el año que viene)”.

Foto: Elonce.

Sebastián Bel, director de Turismo de la provincia: “Estamos contentos de esta Microrregión tan importante. Estábamos hablando que no solamente el marco del evento, sino este paraíso natural, es una de las playas más lindas de la Costa del Paraná. Está muy bueno que lo difundamos, lo conozcamos, pero especialmente que sea un gran valor agregado para la actividad turística. Estamos contentos”.

Sebastián Bel, director de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Foto: Elonce.

Sobre los números de este fin de semana, resaltó: “Hay ciudades que han estado por encima del 70 u 80% de ocupación. Eso nos hace sentir que el arranque de la temporada de verano va a ser muy bueno. Esperemos que el tiempo acompañe, más allá de que anoche hizo frío. Hubo 15 mil personas en el Corsódromo (de Gualeguaychú) y hoy un gran marco de personas, los parques termales muy bien, las costas del tramo del Uruguay con un número aceptable. Sabemos que el grueso de la temporada arranca dentro de unos días”.