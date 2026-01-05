El CGE inició un proceso integral de actualización en la plataforma Atamá

Los trabajos se desarrollarán hasta el 31 de enero de 2026 inclusive. Durante ese lapso, la plataforma permanecerá temporalmente fuera de servicio, por lo que no será posible ingresar ni realizar ningún tipo de gestión.
El Consejo General de Educación (CGE), informa que inició en la plataforma Atamá un proceso integral de actualización con el objetivo de mejorar y optimizar la experiencia de los usuarios en los espacios de formación virtual.
Los trabajos se desarrollarán hasta el 31 de enero de 2026 inclusive. Durante ese lapso, la plataforma permanecerá temporalmente fuera de servicio, por lo que no será posible ingresar ni realizar ningún tipo de gestión, tanto para usuarios como para administradores del sistema.
Desde el CGE se lleva tranquilidad a la comunidad educativa, ya que todos los datos almacenados en la plataforma quedarán correctamente resguardados durante el proceso de actualización.
Atamá, palabra que en lengua chaná significa "río", es la plataforma virtual del CGE y depende de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica de la Dirección General de Planeamiento Educativo.
Está desarrollada sobre un sistema Moodle y garantiza la interactividad entre participantes de todo el territorio provincial, aprovechando las potencialidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la educación a distancia.
La plataforma está orientada a la formación docente y gestión educativa, y está destinada a supervisores, equipos directivos, docentes y personal administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano.
Por consultas comunicarse al correo electrónico atama@entrerios.edu.ar .