ATE realiza este martes una nueva jornada de protesta

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos confirmó que este martes 6 de enero volverá a movilizarse hacia la Casa de Gobierno.

Esta medida busca dar continuidad al plan de lucha por tiempo indeterminado iniciado el pasado 26 de diciembre. La decisión de volver a las calles se gestó durante la última asamblea realizada el martes 30, donde trabajadores de diversas áreas expresaron su "indignación y bronca" en el patio central de la Casa Gris.

Según fuentes sindicales, el descontento radica principalmente en los alcances del Decreto Nº 3.817, que implica la no renovación de más de un centenar de contratos que vencieron el 31 de diciembre, afectando de manera directa el sustento de las familias involucradas.

Asimismo, el pliego de reclamos incluye el rechazo del gremio a la decisión oficial de postergar la discusión salarial hasta febrero de 2026, cuestiona el congelamiento salarial que ya arrastra ocho meses y exige una recomposición urgente para frenar la pérdida del poder adquisitivo, remarca APF.

El Secretario General del sindicato, Oscar Muntes, advirtió: “El 6 redoblamos el esfuerzo y lo multiplicaremos porque el plan de lucha sigue hasta tanto se reincorporen a todos los compañeros y compañeras y tengamos la paritaria que necesitamos”.