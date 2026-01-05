Intendentes expresaron preocupación por las “bruscas fluctuaciones” del río Uruguay

Los intendentes de la Microrregión Tierra de Palmares y la Costa del Uruguay expresaron su “preocupación” ante la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por las “permanentes y bruscas fluctuaciones del nivel del río Uruguay”.

“La falta de previsibilidad en el manejo hídrico está generando graves perjuicios al turismo, a las economías locales y a miles de trabajadores que dependen directamente del río. Playas inutilizables, infraestructura afectada y pérdidas económicas concretas son hoy una realidad cotidiana para nuestras comunidades”, expresaron en una carta dirigida al embajador Alejandro Daneri, presidente de la Delegación Argentina ante CTM.

Cabe mencionar que este lunes, desde la CTM detallaron que las cotas máxima y mínima referidas al Puerto de Concordia se ubicarán en 7,40 y 6,20 metros, respectivamente. En tanto, para el Puerto de Salto, las cotas estimadas serán de 7,60 metros como máximo y 6,40 metros como mínimo.

“Las inversiones realizadas por los municipios para el desarrollo turístico se ven comprometidas por decisiones que no contemplan el impacto social, económico y territorial aguas abajo de la represa. Exigimos información clara, diaria y accesible, así como una revisión del esquema de gestión del recurso que contemple no solo criterios técnicos, sino también la realidad de las ciudades ribereñas”, indicaron.

“El río Uruguay no puede seguir siendo administrado de espaldas a quienes viven, trabajan y producen en sus costas”, concluyeron.