El río Uruguay mantendrá un caudal elevado durante las próximas horas

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande advirtió que el río Uruguay continuará con valores de caudal elevados durante las próximas horas, aunque dentro de parámetros previstos, según el último reporte hidrológico difundido este domingo.
El río Uruguay mantiene un caudal elevado y continuará presentando valores similares durante las próximas horas, de acuerdo con el informe actualizado de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. El organismo binacional difundió los datos este domingo a partir del monitoreo permanente que realiza el Área de Hidrología.
Según el reporte oficial, el aporte registrado en las últimas 24 horas fue de 8.178 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 7.892 m³/s. Estos valores se encuentran dentro de los parámetros previstos para esta etapa del comportamiento del río.
Desde la CTM señalaron que hasta las 15 horas del lunes el caudal medio diario evacuado oscilará entre los 8.800 y 7.800 m³/s, lo que confirma la continuidad de un escenario de caudal elevado, aunque sin variaciones bruscas en el corto plazo.
Niveles previstos en los puertos de Concordia y Salto
En relación con las alturas del río Uruguay, el informe indicó que en el puerto de Concordia se prevén cotas máximas de 7,40 metros y mínimas de 6,20 metros. Estos niveles se mantienen bajo seguimiento permanente debido al impacto que pueden generar en las zonas ribereñas.
Para el puerto de Salto, en tanto, las estimaciones marcan cotas que oscilarán entre los 7,60 y 6,40 metros. Las autoridades reiteraron que estos valores responden a modelos de proyección hidrológica y pueden variar en función de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del caudal afluente.
El monitoreo constante permite anticipar escenarios y coordinar acciones preventivas en caso de ser necesario, tanto del lado argentino como del uruguayo, en el marco del trabajo conjunto que desarrolla la CTM.
Estado del embalse y funcionamiento del vertedero
El reporte también brindó información sobre el nivel del embalse de Salto Grande, que a las 8 de la mañana se ubicaba en 35,10 metros, con una tendencia ascendente hacia los 35,20 metros en las próximas horas.
Desde el organismo binacional confirmaron que el vertedero permanece abierto, una medida habitual cuando el río Uruguay presenta aportes elevados, con el objetivo de regular el sistema y evitar crecidas imprevistas aguas abajo, publicó El Entre Ríos.
La CTM recordó que este tipo de comunicados se emiten de manera diaria y que los valores informados están sujetos a modificaciones ante eventuales situaciones imprevistas o emergencias hidrológicas.