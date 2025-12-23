Caso Laurta: denuncian exclusión y la familia pide intervenir como querellantes en la causa por doble femicidio

El caso del doble femicidio ocurrido en octubre en Córdoba, donde Pablo Laurta asesinó a Luna Giardina y Mariel Zamudio ha conmocionado a toda la comunidad y generado un fuerte pedido de justicia por parte de los familiares de las víctimas. En particular, la familia denuncia sentirse revictimizada por el sistema judicial, alegando que no se les está brindando la información necesaria ni permitiendo su participación activa en la investigación. El proceso ha generado una fuerte controversia, ya que se les ha negado la posibilidad de intervenir como querellantes, a pesar de que esta figura está habilitada para los familiares de las víctimas.

La querella de las víctimas, encabezada por la abogada Marina Romano, explicó que la figura legal de querellante permite a los familiares colaborar en el proceso judicial, presentar pruebas y mantenerse informados sobre el avance de la causa. Sin embargo, Romano detalló que, pese a que la solicitud fue realizada, el sistema judicial de Córdoba no ha permitido que los familiares de las víctimas asuman el rol de querellantes.

Abogada Marina Romano.

“Mis clientes, que son los únicos mayores de edad, no pueden hacerlo. Es una situación sumamente revictimizante en un caso tan particular como este”, explicó Romano. Además, la abogada señaló que la decisión del defensor oficial de Pablo Laurta, quien se opuso a la calidad de querellante de la familia, fue aceptada por el fiscal, pero no se les escuchó a las víctimas ni a sus familiares, lo que agravó aún más la situación. La querella está actualmente apelando ante la Cámara de Acusación para que se revierta la decisión y se permita a la familia participar activamente en el proceso judicial.

La posibilidad de ser querellantes

La defensa de los familiares de las víctimas se apoya en un cambio en la jurisprudencia actual que amplía el concepto de querellante. Según explicó la abogada, la Cámara de Acusación ha admitido un concepto más amplio, que no solo reconoce a las víctimas directas o a sus herederos forzosos como querellantes, sino también a otros familiares cercanos. Esto se alinea con los nuevos principios establecidos por el Código Civil y las reformas jurídicas que amplían el concepto de familia, adaptándose a nuevas formas de organización familiar.

Laurta enfrenta cargos por el doble femicidio y por el asesinato de Martín Palacio en Concordia.

La abogada espera que este recurso ante la Cámara de Acusación sea admitido, lo que les permitiría finalmente intervenir en el proceso judicial y tener una participación activa en el juicio oral y público. La familia de las víctimas considera que este derecho es fundamental para garantizar un proceso justo y transparente.

El testimonio de la hermana de Luna

En medio de la lucha judicial, la familia de Luna compartió su dolor y la difícil situación que vivieron las víctimas antes de su trágico desenlace. Laura Giardina, hermana, relató que su hermana vivió bajo un constante temor: “Luna era muy alegre. Mariel también, a pesar de todo, porque lamentablemente no es que tuvieron un final tan brusco, sino que también vivieron bajo un manto de terror. Ya no era miedo, era terror lo que tenían. Ya vivían encerradas, no querían salir”.

Laura recordó que una semana antes del femicidio, Luna estaba emocionada porque se había inscrito en la universidad para comenzar a estudiar agronomía. “Hablé con mi hermana y estaba feliz”, recordó.

(Con declaraciones en Canal 10)