Calor, alerta por tormenta y cielo amenazante: imágenes previas la lluvia y el esperado alivio

El calor extremo y la alerta por tormentas marcaron la jornada previa a la lluvia y el esperado alivio, en un sábado sofocante que se vivió bajo condiciones climáticas adversas. La combinación de altas temperaturas y elevada humedad generó una sensación térmica que superó los 39 grados durante la tarde, según los registros meteorológicos.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias por lluvias y tormentas para la tarde y la noche, anticipando un cambio en la circulación atmosférica. De acuerdo a los pronósticos, un frente de lluvias y viento comenzó a avanzar sobre Entre Ríos con el correr de las horas, lo que permitió prever un descenso de la temperatura y un alivio térmico, aunque leve.

Hacia el atardecer, el cielo comenzó a mostrar señales claras de inestabilidad. Las nubes ganaron espacio y el firmamento se tornó encapotado, con un dominante color gris. Las cámaras de Elonce, ubicadas en distintos puntos de la capital entrerriana, registraron imágenes del cielo amenazante que anticipaba la llegada de las tormentas anunciadas.

Calor extremo y tormentas anunciadas: imágenes del cielo previo al alivio

Sin embargo, hasta las 21, el fenómeno se presentó de manera dispar. Solo se produjeron algunas lluvias débiles y chaparrones aislados en distintos sectores de la ciudad y del área metropolitana. Las precipitaciones más notorias se registraron pasadas las 19, cuando se detectaron chaparrones de corta duración, sin acumulados significativos, según pudo comprobar Elonce.

A pesar de la escasa lluvia, la cobertura nubosa permitió un leve descenso de la temperatura. Al consolidarse las nubes, los registros térmicos comenzaron a bajar progresivamente: hacia la noche, el termómetro se ubicó por debajo de los 28 grados y, alrededor de las 21, descendió hasta los 24 grados, aportando un alivio parcial tras una jornada agobiante.

Pronóstico para el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que para este domingo continuará vigente la probabilidad de lluvias en la región. En los departamentos La Paz, Nogoyá, Paraná, Diamante y Villaguay se esperan tormentas aisladas, con condiciones de inestabilidad que podrían extenderse hasta la tarde.

El organismo informó que para este domingo 28 de diciembre la temperatura mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 30ºC. Además, se ratificó la presencia de vientos moderados del sector norte, con velocidades de hasta 22 kilómetros por hora, lo que mantendría un escenario de tiempo variable durante gran parte de la jornada.