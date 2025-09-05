Benja cumplió su sueño: recibió la camiseta de Dibu Martínez firmada por el arquero

“La camiseta del Dibu firmada por el Dibu”, le dijo Ramiro Pantorotto al entregarle al pequeño paranaense el regalo que tanto anhelaba. Fue en la previa del partido en el cual la Selección Argentina le ganó a Venezuela por 3 a 0.

Cabe recordar que días pasados, tras el pedido de la familia a través de Elonce, una mano solidaria se hizo presente y colaboró con los gastos del pasaje a Buenos Aires para que este sueño se pueda cumplir.

La historia de Benja

Benja es el nombre que se ganó el corazón de todos los argentinos el pasado 25 de marzo en el estadio Monumental. En la previa del clásico sudamericano entre Argentina y Brasil, el pequeño paranaense fue abordado por el cronista de Fox Sports, Ramiro Pantorotto, y su frescura convirtió una entrevista en uno de los momentos más tiernos y virales de la jornada futbolística.

Con la camiseta de Patronato de Paraná, su club de origen, Benjamín no solo se mostró emocionado por estar en el estadio donde Argentina goleó 4 a 1 a Brasil, sino que soltó un exabrupto que sorprendió al periodista y a todos los televidentes. “¡No, Benja!”, exclamó entre risas Pantorotto, intentando reconducir la nota. Sin embargo, la espontaneidad del niño ya había conquistado a todos.

Durante el diálogo, Benjamín contó con orgullo que había saludado al Dibu Martínez, arquero campeón del mundo, y recibió una promesa inesperada: el periodista se comprometió a conseguirle la camiseta del ídolo.

Una promesa cumplida

Lejos de quedar solo en palabras, Ramiro “Rama” Pantorotto cumplió con lo prometido. En los días siguientes, el periodista logró conseguir la camiseta del Dibu Martínez para Benjamín Prado Noaco, quien la recibió este jueves en un encuentro lleno de emoción.