La historia de Benja suma un capítulo: recibirá la camiseta de Dibu Martínez y pide apoyo para viajar

El pasado 25 de marzo, el estadio Monumental fue testigo no solo de la goleada de la Selección Argentina por 4 a 1 frente a Brasil, sino también de la frescura y espontaneidad de un niño entrerriano que terminó robándose todas las miradas. Se trata de Benjamín Prado Noaco, hincha de Patronato de Paraná, quien protagonizó una entrevista con Ramiro Pantorotto, cronista de Fox Sports, que se volvió viral y Elonce reprodujo en la web.

El encuentro se dio en la previa del clásico sudamericano. Con la camiseta rojinegra puesta, Benja fue abordado por el periodista y, en medio de la emoción, soltó un exabrupto que sorprendió a todos. Pantorotto reaccionó entre risas: “¡No, Benja!”, intentando reconducir la nota que quedó marcada por la ternura y la espontaneidad del niño.

La nota con Rama Pantorotto en marzo pasado.

Entre risas y ocurrencias, Benjamín contó que había saludado al Dibu Martínez, envió saludos y recibió una promesa del periodista: conseguirle la camiseta del arquero campeón del mundo. El abrazo final entre ambos selló uno de los momentos más entrañables de aquella jornada.

El nuevo capítulo: el sueño de la camiseta de Dibu

Ahora, la historia tiene continuidad. Edith, la madre de Benjamín, compartió con Elonce la noticia de que la promesa se cumplirá. “No sé si recuerdan el video aquel del periodista de Fox Sports, Rama Pantorotto, que prometió al aire conseguir la camiseta del Dibu Martínez. Bueno, la semana pasada nos llamaron para que vayamos el jueves, antes del partido de Argentina-Venezuela, y que Benja la reciba en el programa”, relató emocionada.

El pequeño Benjamín Noaco.

La cita será en Buenos Aires, en la transmisión en vivo de Fox Sports, entre las 17 y las 19 horas. “Lo prometido es deuda, cumplió”, resaltó Edith en diálogo con Elonce. Sin embargo, la familia enfrenta un inconveniente logístico: ya cuentan con los pasajes de regreso, pero no con los de ida. “Yo saco con el carnet de discapacidad, pero no había cupo. Necesitamos ayuda para comprar los pasajes para viajar el miércoles a la noche y llegar el jueves a la mañana”, explicó.

La ilusión de Benjamín

Mientras tanto, Benja vive los días previos con entusiasmo. Consultado sobre el viaje, respondió con una sonrisa: “Sí”. Y sobre la posibilidad de recibir la camiseta de su ídolo, agregó: “Sí, me gusta mucho Dibu, lo quiero”.

El pequeño Benjamín Noaco.

A sus 11 años, el niño paranaense volverá a Buenos Aires para reencontrarse con el periodista y cumplir el sueño de recibir la camiseta del arquero de la Selección. Antes de finalizar la charla, le envió un saludo especial: “Un beso para Dibu”, dijo a Elonce.

La historia de Benjamín, marcada por la pasión futbolera, la frescura infantil y el poder de las redes sociales, sigue sumando capítulos que conmueven a quienes siguen de cerca a la “Scaloneta”.