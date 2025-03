"La pasó genial y es algo que le queda para siempre", dijo la mamá de Benja, el niño que pudo ver Argentina-Brasil

La Fundación Make a Wish hizo realidad el sueño del pequeño Benjamín Prado Noaco, de Paraná, quien fue seleccionado para disfrutar del esperado partido que se disputó este martes entre la Selección Argentina y Brasil en el estadio Monumental. El conjunto que dirige Lionel Scaloni se impuso con un contundente 4 a 1 y clasificó al Mundial 2026.

En diálogo con Elonce, Benja dijo que se siente “feliz” por el partido que presenció y “cansado” tras el viaje a Buenos Aires.

Su mamá, por su parte, expresó: “estoy cansadísima por el viaje, pero todo vale la pena, estamos felices de acompañarlo a él. Es algo que le va a quedar para siempre. La pasó genial”.

Contó que “antes de entrar a la cancha me hizo meterlo en el medio de toda la barra que estaba ahí tocando los tambores. Lo dejaron tocar a él. Después tuvimos que entrar, pero estaba enloquecido. Era un mundo de gente. Estaba feliz, cantaba, bailaba con toda la gente. Comió panchos, tomó gaseosa, se hacía amigo de todo el mundo y le ofrecían”.

Al ser consultada sobre una entrevista a Benjamín, en la que aparecía vistiendo una camiseta de Patronato y realizaba un comentario particular al periodista, cuyo video rápidamente circuló en redes sociales y medios de comunicación, manifestó: “Me empezaron a llegar mensajes, en la cancha no había señal. Me decían que Benja era tendencia. Cuando vi el video me reí. Él se miraba y no podía creer. Después de la nota el periodista, Rama, se quedó hablando con Benja y lo abrazaba. Nos dijo que se iba a comunicar con nosotros”. Elonce.com