Benja cumplirá su sueño: gracias a un gesto solidario, viajará y recibirá la camiseta del “Dibu” Martínez

Benja es el nombre que se ganó el corazón de todos los argentinos el pasado 25 de marzo en el estadio Monumental. En la previa del clásico sudamericano entre Argentina y Brasil, el pequeño paranaense fue abordado por el cronista de Fox Sports, Ramiro Pantorotto, y su frescura convirtió una entrevista en uno de los momentos más tiernos y virales de la jornada futbolística.

Con la camiseta de Patronato de Paraná, su club de origen, Benjamín no solo se mostró emocionado por estar en el estadio donde Argentina goleó 4 a 1 a Brasil, sino que soltó un exabrupto que sorprendió al periodista y a todos los televidentes. “¡No, Benja!”, exclamó entre risas Pantorotto, intentando reconducir la nota. Sin embargo, la espontaneidad del niño ya había conquistado a todos.

Durante el diálogo, Benjamín contó con orgullo que había saludado al Dibu Martínez, arquero campeón del mundo, y recibió una promesa inesperada: el periodista se comprometió a conseguirle la camiseta del ídolo.

Una promesa cumplida con emoción y gratitud

Lejos de quedar solo en palabras, Ramiro “Rama” Pantorotto cumplió con lo prometido. En los días siguientes, el periodista logró conseguir la camiseta del Dibu Martínez para Benjamín Prado Noaco, quien ahora espera recibirla en el programa del cronista, en un encuentro que promete ser otro momento lleno de emoción.

Foto: Elonce.

“Estoy re contra feliz y Benja más todavía”, declaró la madre del niño a medios locales. Además, aprovechó para agradecer el apoyo recibido: “Quiero aprovechar a agradecer a toda la gente que siempre colabora con él. Gracias a la gente, pudimos conseguir todos los pasajes para ir y venir”. La ayuda de la comunidad y la visibilidad que tuvo el caso fueron claves para que Benjamín pudiera vivir esta experiencia inolvidable.

Según contó su madre, el periodista no solo cumplió con la promesa, sino que insistió en entregarle personalmente la camiseta en su programa. “Prometió en vivo conseguir la camiseta del ‘Dibu’ y cumplió. Se la consiguió y quiere entregársela en su programa”, explicó emocionada.

La entrega de la camiseta está prevista para este jueves a partir de las 17:00 horas en el programa de Pantorotto, donde el niño entrerriano volverá a reencontrarse con el periodista que sin quererlo lo hizo famoso. Se espera que el momento sea transmitido en vivo y que tenga un fuerte impacto emotivo, tal como lo fue su aparición original en la cancha.